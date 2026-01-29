Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en hausse, les marchés digérant les bénéfices des grandes entreprises technologiques

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,09%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,26%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs ayant pris en compte une nouvelle hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques et la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu.

Meta META.O a bondi de 7,9 % dans les échanges avant bourse, le géant des médias sociaux ayant associé des prévisions de revenus optimistes à un bond de 73 % de son budget d'investissement pour cette année. Tesla TSLA.O a augmenté de 2,9 % après avoir présenté des plans visant à plus que doubler les dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

Microsoft MSFT.O , en revanche, a chuté de 6,4 %, le chiffre d'affaires de l'activité "cloud" n'ayant pas impressionné et alimentant les craintes que les dépenses considérables engagées dans le cadre de son alliance OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en termes de monétisation.

Les derniers résultats de trois des sept entreprises dites "Magnificent Seven" suggèrent que les investisseurs sont prêts à ignorer les dépenses massives en matière d'IA tant qu'elles produisent des résultats tangibles.

Ce groupe, qui représente environ un tiers de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500, a été à l'origine d'une hausse soutenue des actions américaines et continue de se négocier à des multiples d'évaluation élevés.

"Les traders ne récompensent plus les plus gros dépensiers, et les dépenses élevées de Microsoft semblent les avoir effrayés, laissant planer des doutes sur le fait que la poursuite de ces dépenses permettra de dégager des bénéfices", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

"Le Capex reste la principale préoccupation du marché pour les hyperscalers, alors que l'attention des traders se déplace de l'optique de croissance vers le calendrier et la rentabilité de l'investissement en IA."

À 05:21 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 42 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 13,5 points, soit 0,19%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 67,5 points, soit 0,26%

Apple AAPL.O a progressé de 0,5 % avant la publication de ses résultats.

Le titre phare IBM IBM.N a bondi de 8,3 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre.

DÉCISION ATTENDUE DE LA FED

La banque centrale américaine a maintenu ses taux dans la fourchette 3,5 %-3,75 %, dans une décision largement attendue.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé pratiquement inchangés, tandis que le Nasdaq n'a connu qu'une légère hausse.

Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed dépendrait des données et que les risques à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour l'emploi avaient diminué.

Les opérateurs ont gardé intactes leurs attentes en matière de réduction des taux, continuant à fixer le prix de la première réduction pour juin, selon l'outil FedWatch de la CME.

Le président américain Donald Trump et le sénateur démocrate Chuck Schumer sont parvenus à un accord pour négocier de nouvelles restrictions sur les agents fédéraux de l'immigration, évitant potentiellement une fermeture du gouvernement, a rapporté le New York Times.

La date limite de financement est fixée à vendredi minuit.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté de 10 %, MP Materials MP.N a perdu 5,7 %, tandis que Critical Metals CRML.O et United States Antimony UAMY.A ont chuté de 8 % chacun.