Les contrats à terme sur les indices boursiers américains progressent après la chute du prix du pétrole et la récente vague de ventes sur les marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du bulletin: les cours du pétrole sont en baisse)

* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en hausse

* Le STOXX 600 reste pratiquement inchangé

* Les cours du pétrole reculent, l'or progresse, le dollar et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'affichait en baisse à 4,91%

2 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES CONTRATS À TERME SUR LES INDICES BOURSIERS AMÉRICAINS PROGRESSENT APRÈS LA CHUTE DU PÉTROLE ET LA RÉCENTE VAGUE DE VENTES SUR LES ACTIONS

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en hausse en ce début de journée de lundi, dans le sillage d’une récente vague de ventes sur les marchés et alors que les contrats à terme sur le pétrole ont chuté d’environ 6% grâce aux espoirs d’un accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran.

Vendredi, l’indice Nasdaq .IXIC a enregistré sa plus forte baisse journalière, les derniers résultats financiers ayant ravivé les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA et la durée du boom de ce secteur.

Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté alors que des discussions sont en cours entre des responsables iraniens et qatariens en vue d’un accord visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran. La hausse des prix du pétrole a alimenté les craintes inflationnistes qui pèsent sur les marchés depuis le début de l’année.

En septembre, la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en trois ans afin de juguler l’inflation.

Les investisseurs suivront de près les résultats des élections de mi-mandat américaines mardi, car ceux-ci détermineront quel parti sera en mesure de contrôler le Congrès. Le Parti républicain du président américain Donald Trump contrôle actuellement à la fois la Chambre des représentants et le Sénat.

Cette semaine sera également marquée par la publication, vendredi, du rapport mensuel américain sur l'emploi, un indicateur clé.

Voici un premier aperçu des marchés:

(Caroline Valetkevitch)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

DROITS DE DOUANE, GÉOPOLITIQUE ET IA: ET SI LES DÉMOCRATES GAGNAIENT? CLIQUEZ ICI

LA BANQUE DU JAPON A ACCIDENTELLEMENT RÉALISÉ 440 MILLIARDS DE DOLLARS EN ACTIONS CLIQUEZ ICI

LA VOLATILITÉ LIÉE À L'IA EST LA NOUVELLE NORME, SELON UBS CLIQUEZ ICI

LE STOXX PLONGE SOUS L'EFFET D'UN RECUL DES SECTEURS DE L'ÉNERGIE ET DE LA SANTÉ CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: REBOND DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE, ALSTOM S'EFFONDRE CLIQUEZ ICI

LES MARCHÉS ESPÈRENT UNE AMÉLIORATION DES MARGES D'APPLE CLIQUEZ ICI