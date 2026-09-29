Les contrats à terme sur les actions américaines stagnent, le rebond du secteur technologique se heurtant à la prudence liée aux cours du pétrole brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,07 %, le S&P 500 de 0,04 % et le Nasdaq progresse de 0,06 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont évolué latéralement mardi, même si les valeurs technologiques et liées à l’IA ont légèrement progressé, la hausse des cours du pétrole brut et la forte progression des rendements obligataires ayant tempéré l’appétit pour le risque face à l’absence de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Les valeurs technologiques étaient au centre de l’attention, le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic , consulté par Reuters, ayant montré à quel point ce laboratoire d’IA s’était fortement développé au cours de l’année écoulée — tout en enregistrant des pertes plus importantes.

Anthropic vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, ce qui pourrait en faire une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les principales entreprises du secteur de l’IA.

La plupart des entreprises du secteur des puces électroniques ont légèrement progressé en pré-ouverture, après une vague de ventes généralisée dans le secteur lundi. Marvell Technology MRVL.O , Micron Technology MU.O et Broadcom

AVGO.O ont toutes progressé d’environ 1 % chacune.

Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,7 %, poursuivant sur la lancée des gains enregistrés lundi, lorsque l’entreprise la plus valorisée au monde a porté son autorisation de rachat d’actions à un montant record de 150 milliards de dollars.

Le thème de l'IA reste crucial pour Wall Street et a alimenté l'essentiel de la tendance haussière du marché qui a débuté en octobre 2022. Les déclarations du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, lors de l'événement DevDay de la société plus tard dans la journée, seront également suivies de près par les investisseurs.

À 5 h 06 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 37 points, soit 0,07 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 2,75 points, soit 0,04 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 18,75 points, soit 0,06 %.

L'indice S&P 500 .SPX a enregistré lundi sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis fin août, les valeurs technologiques ayant subi des pressions dans un contexte d'incertitude géopolitique.

“Les marchés attendent une avancée décisive, ou du moins des éclaircissements, concernant la guerre. Cela soutiendrait le moral des investisseurs. Mais cela ne devrait pas se produire de sitôt”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Les cours du pétrole ont progressé pour la deuxième séance consécutive. Le président américain Donald Trump a déclaré n’avoir proposé aucune contrepartie à l’Iran pour mettre fin au conflit, réfutant ainsi les informations parues dans la presse selon lesquelles des responsables américains auraient indiqué qu’il était disposé à assouplir les sanctions et à débloquer des fonds gelés en échange de mesures “concrètes” concernant le programme nucléaire iranien.

Les craintes que la hausse des prix de l’énergie n’alimente l’inflation et ne contraigne les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt ont récemment envahi les marchés mondiaux, entraînant à la baisse les actions et autres actifs risqués.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a oscillé près de son plus haut niveau depuis 2007, soulignant les anticipations du marché quant à un resserrement de la politique monétaire à l’avenir.

Les données économiques font l’objet d’une attention accrue ces derniers temps, la Réserve fédérale ayant réduit ses commentaires sur les futures orientations de sa politique sous la présidence de Kevin Warsh. Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment actuellement à 70 % la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt en octobre.

Les chiffres des offres d’emploi pour le mois d’août seront publiés plus tard dans la journée; il s’agit de la première d’une série de données économiques dont la publication est prévue cette semaine.

Au moins six responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent s’exprimer tout au long de la journée de mardi.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, Summit Therapeutics SMMT.O a bondi de 22,4 %. La société biopharmaceutique a annoncé que le laboratoire britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans son capital et collaborer à une série d’études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O a reculé de 0,7 % après que JP Morgan a abaissé la note du titre de “surpondérer” à “neutre”.