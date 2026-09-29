Les perspectives économiques pour la Suisse restent favorables, selon le baromètre du KOF

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les perspectives pour l'économie suisse restent favorables, selon le baromètre du KOF publié mardi, qui a encore augmenté en septembre, retrouvant son plus haut niveau depuis 2021.

En septembre, ce baromètre - qui donne une indication sur la tendance à court terme du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse - a encore gagné 1,6 point, pour atteindre 109,1 points, a indiqué le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Sa progression en septembre a été soutenue par l'industrie, les services et le secteur de la construction, qui "affichent une évolution particulièrement positive", a détaillé cet institut dans un communiqué.

"Les perspectives pour la conjoncture suisse restent favorables", estime donc ce prestigieux institut zurichois, qui calcule ce baromètre tous les mois.

En mars, le baromètre avait brusquement chuté avec le choc économique du conflit au Moyen-Orient, mais s'était ensuite rapidement redressé.

Dans le détail, les perspectives "sont majoritairement positives" pour les entreprises du secteur de la chimie et de la pharmacie, plus gros secteur d'exportations du pays alpin, ainsi que pour le secteur du papier et l'industrie textile.

Les indicateurs pour le secteur de la construction automobile et mécanique sont par contre "en recul", relève l'institut.

Les indicateurs concernant la demande extérieure ainsi que les indicateurs pour les services financiers et l'assurance ont également légèrement reflué, ajoute-t-il.

Au deuxième trimestre, la Suisse a enregistré une croissance bien plus marquée qu'attendu sous l'effet d'un vif rebond des exportations de produits pharmaceutiques. Le PIB s'est accru de 1,5% au second trimestre, après une progression de 0,5% au premier trimestre.

Dans la foulée, le ministère de l'Economie, la banque centrale suisse et les instituts de prévisions ont relevé leurs estimations de croissance du pays pour 2026.

Mi-septembre, le ministère de l'Economie a ainsi relevé sa prévision de progression du PIB à 1,7%, contre 0,9% attendu auparavant.

Après le bond des exportations pharmaceutiques au deuxième trimestre, il a dit s'attendre à "un certain mouvement inverse" au second semestre, mais a estimé que l'économie suisse "reste fondamentalement sur la voie de la reprise".

Malgré les incertitudes autour du conflit en Iran et des prix de l'énergie, une partie de l'industrie helvétique bénéficie de la vague d'investissements dans l'intelligence artificielle, qui dope la demande d'équipements pour la construction de centres de données.