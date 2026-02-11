 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les contrats à terme sur les actions américaines stagnent à l'approche des données sur l'emploi en janvier
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,07%, S&P 500 0,06%, Nasdaq 0,08%

*

Moderna en baisse après que la FDA ait décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du vaccin

*

Humana, Lyft chutent après des prévisions à la baisse

(Mises à jour avec les prix et les commentaires) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les **contrats à terme sur les indices boursiers** américains ont dérivé mercredi, les investisseurs attendant des données cruciales sur l'emploi, retardées par la fermeture partielle du gouvernement, et suivant une liste chargée de résultats d'entreprises.

Le rapport sur l'emploi devrait montrer que la croissance de l'emploi aux États-Unis **est en progression** en janvier malgré un marché du travail léthargique confronté à l'incertitude des tarifs douaniers et à des contraintes de main-d'œuvre en raison de règles d'immigration plus strictes.

Les données pourraient faire pencher la balance en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, en particulier après que la stagnation inattendue des ventes au détail en décembre **a fait grimper** les chances d'une réduction en avril à 35,5 %, contre 32,2 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Une série de données molles renforcerait probablement les attentes dovish de la Fed... et soutiendrait le commerce de rotation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

"Des données plus solides que prévu pourraient réduire les attentes d'une baisse des taux de la Fed, mais cela ne changera pas l'idée générale selon laquelle une partie de l'économie américaine, à l'exception de la technologie, va dans la mauvaise direction**."**

Les marchés tablent toujours sur une première baisse des taux en juin, lorsque **le candidat désigné par le président américain Donald Trump pour la présidence de la Fed**, Kevin Warsh, devrait prendre les rênes, sous réserve de l'approbation du Sénat.

Mais toute surprise dans les données sur l'emploi ou l'inflation cruciale de vendredi pourrait rapidement modifier les perspectives de taux.

À 07h05 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 36 points, soit 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 4,5 points, soit 0,06%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 19,25 points, soit 0,08%.

Les résultats trimestriels sont restés au premier plan, les actions de Cloudflare NET.N ayant bondi de 13,6 % après que le fournisseur de services de sécurité réseau et en nuage a présenté des prévisions supérieures aux attentes pour le chiffre d'affaires annuel et celui du premier trimestre.

Les actions de Robinhood HOOD.O ont chuté de 7,9 % après que le courtier de détail a affiché un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street.

Humana HUM.N a glissé de 6,8 % après que l'assureur santé **a prévu** un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, tandis que les actions cotées en bourse de Shopify SHOP.O ont bondi de 7,4 % après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse mardi, tandis que le Dow Jones a enregistré sa troisième clôture record consécutive. L'indice de référence S&P 500 n'est toutefois pas très éloigné de son record de fin janvier.

Les perturbations induites par l'IA sont de nouveau sous les feux de la rampe, les marchés s'empressant de sanctionner les secteurs perçus comme étant à risque. Après que les sociétés de logiciels ont été durement touchées la semaine dernière, les sociétés de courtage ont **trébuché** mardi, après que les fonctions de planification fiscale basées sur l'IA de la startup Altruist ont suscité des inquiétudes.

Entre-temps, la Chambre des représentants des États-Unis, divisée de justesse, a rejeté mardi une tentative des républicains de bloquer les contestations législatives des droits de douane de M. Trump, ce qui pourrait permettre aux démocrates d'essayer d'inverser les prélèvements sur le Canada. Une décision de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane est également attendue dans les prochains mois.

Parmi les autres mouvements, les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de 10 % après que la Food and Drug Administration américaine a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du fabricant de médicaments pour son vaccin contre la grippe.

Lyft LYFT.O a chuté de 17 % après que les prévisions de bénéfices trimestriels de la société de covoiturage et le volume annuel des trajets **ont été** inférieurs aux attentes de Wall Street.

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
179,910 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 188,14 Pts Index Ex 0,00%
HUMANA
181,290 USD NYSE 0,00%
LYFT RG-A
16,8600 USD NASDAQ -0,06%
MODERNA
41,9950 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 102,47 Pts Index Ex 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
85,6000 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500
6 941,81 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 941,81 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank