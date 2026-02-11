Les contrats à terme sur les actions américaines stagnent à l'approche des données sur l'emploi en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,07%, S&P 500 0,06%, Nasdaq 0,08%

*

Moderna en baisse après que la FDA ait décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du vaccin

*

Humana, Lyft chutent après des prévisions à la baisse

(Mises à jour avec les prix et les commentaires) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les **contrats à terme sur les indices boursiers** américains ont dérivé mercredi, les investisseurs attendant des données cruciales sur l'emploi, retardées par la fermeture partielle du gouvernement, et suivant une liste chargée de résultats d'entreprises.

Le rapport sur l'emploi devrait montrer que la croissance de l'emploi aux États-Unis **est en progression** en janvier malgré un marché du travail léthargique confronté à l'incertitude des tarifs douaniers et à des contraintes de main-d'œuvre en raison de règles d'immigration plus strictes.

Les données pourraient faire pencher la balance en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, en particulier après que la stagnation inattendue des ventes au détail en décembre **a fait grimper** les chances d'une réduction en avril à 35,5 %, contre 32,2 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Une série de données molles renforcerait probablement les attentes dovish de la Fed... et soutiendrait le commerce de rotation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

"Des données plus solides que prévu pourraient réduire les attentes d'une baisse des taux de la Fed, mais cela ne changera pas l'idée générale selon laquelle une partie de l'économie américaine, à l'exception de la technologie, va dans la mauvaise direction**."**

Les marchés tablent toujours sur une première baisse des taux en juin, lorsque **le candidat désigné par le président américain Donald Trump pour la présidence de la Fed**, Kevin Warsh, devrait prendre les rênes, sous réserve de l'approbation du Sénat.

Mais toute surprise dans les données sur l'emploi ou l'inflation cruciale de vendredi pourrait rapidement modifier les perspectives de taux.

À 07h05 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 36 points, soit 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 4,5 points, soit 0,06%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 19,25 points, soit 0,08%.

Les résultats trimestriels sont restés au premier plan, les actions de Cloudflare NET.N ayant bondi de 13,6 % après que le fournisseur de services de sécurité réseau et en nuage a présenté des prévisions supérieures aux attentes pour le chiffre d'affaires annuel et celui du premier trimestre.

Les actions de Robinhood HOOD.O ont chuté de 7,9 % après que le courtier de détail a affiché un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street.

Humana HUM.N a glissé de 6,8 % après que l'assureur santé **a prévu** un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, tandis que les actions cotées en bourse de Shopify SHOP.O ont bondi de 7,4 % après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse mardi, tandis que le Dow Jones a enregistré sa troisième clôture record consécutive. L'indice de référence S&P 500 n'est toutefois pas très éloigné de son record de fin janvier.

Les perturbations induites par l'IA sont de nouveau sous les feux de la rampe, les marchés s'empressant de sanctionner les secteurs perçus comme étant à risque. Après que les sociétés de logiciels ont été durement touchées la semaine dernière, les sociétés de courtage ont **trébuché** mardi, après que les fonctions de planification fiscale basées sur l'IA de la startup Altruist ont suscité des inquiétudes.

Entre-temps, la Chambre des représentants des États-Unis, divisée de justesse, a rejeté mardi une tentative des républicains de bloquer les contestations législatives des droits de douane de M. Trump, ce qui pourrait permettre aux démocrates d'essayer d'inverser les prélèvements sur le Canada. Une décision de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane est également attendue dans les prochains mois.

Parmi les autres mouvements, les actions de Moderna MRNA.O ont chuté de 10 % après que la Food and Drug Administration américaine a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du fabricant de médicaments pour son vaccin contre la grippe.

Lyft LYFT.O a chuté de 17 % après que les prévisions de bénéfices trimestriels de la société de covoiturage et le volume annuel des trajets **ont été** inférieurs aux attentes de Wall Street.