Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables, Microsoft compensant les inquiétudes liées à la Fed

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,23 %, S&P 500 +0,41 %, Nasdaq +0,86 %

* Microsoft bondit après avoir annoncé des prévisions de ventes optimistes et une croissance de son activité cloud

* Meta recule de 9,2 % après une chute de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre

* Les traders estiment à 65 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés jeudi après une forte vague de ventes provoquée par l’incertitude entourant les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les résultats de Microsoft, supérieurs aux prévisions, ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives des entreprises en matière d’IA.

L’action Microsoft MSFT.O a progressé de près de 9 % en pré-ouverture après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud pour le trimestre en cours supérieures aux attentes, présenté des perspectives d’investissements inférieures aux estimations de Wall Street et indiqué qu’elle comptait continuer à générer des liquidités tout au long de son exercice 2027 qui vient de débuter.

Les investisseurs ont été effrayés par la hausse des coûts liés à l’IA chez les grandes entreprises technologiques, alors même que celles-ci affichent de solides résultats. Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, les valeurs du secteur des semi-conducteurs subissant également la pression alors que les investisseurs s’interrogent sur leurs valorisations élevées. L’indice Nasdaq .NDX , à forte composante technologique, a chuté mercredi de 10 % par rapport à son plus haut niveau atteint début juin.

Signe que les inquiétudes liées à l’IA sont loin d’être apaisées, Meta Platforms META.O a chuté de 9,2 % après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant les tensions financières liées à son coûteux développement dans le domaine de l’IA.

Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.

Les actions américaines ont fortement chuté mercredi, l’indice de référence S&P 500 .SPX enregistrant sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 10 juin, après que la Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %; toutefois, les messages contradictoires du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, ont semé la confusion chez les traders quant à l’évolution des coûts d’emprunt.

Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont bondi jeudi pour atteindre leur plus haut niveau depuis 19 ans, tandis que le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d’intérêt à court terme, est resté pratiquement inchangé à 4,26 %. US/

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs estiment actuellement à 65 % la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

Des données économiques clés, notamment les chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre, les dépenses de consommation des ménages pour le mois de juin et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, seront publiées à 8 h 30 (heure de l’Est).

Le rapport sur le PIB devrait indiquer que l’économie américaine a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, un rythme identique à celui du trimestre janvier-mars, l’économie ayant globalement bien résisté au conflit au Moyen-Orient.

À 6 h 18 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 gagnaient 30,5 points, soit 0,41 %, les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 236,25 points, soit 0,86 %, et les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 s’appréciaient de 119 points, soit 0,23 %.

Parmi les autres titres, Qualcomm QCOM.O a reculé de 5,3 %, le fabricant de puces ayant annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations et indiqué que le chiffre d’affaires lié aux produits Apple baisserait plus rapidement que prévu.

Les actions d’Arm ARM.O cotées aux États-Unis ont chuté de 5 % après que le concepteur britannique de puces a déclaré s’attendre à une baisse des redevances liées aux smartphones au cours du « prochain trimestre ».

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour. Parmi celles-ci, 85,2 % ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données LSEG IBES, contre un taux moyen de dépassement de 68 %.

L'action Starbucks SBUX.O a grimpé de 7,3 % après que la plus grande chaîne de cafés au monde a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, tandis que celle de Chipotle Mexican Grill CMG.N a progressé de 5 %, la chaîne de burritos ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.