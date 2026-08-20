Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables alors que les rendements obligataires reprennent leur tendance haussière à l'approche de la publication des résultats de Walmart

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,17 %, le S&P 500 perd 0,07 % et le Nasdaq progresse de 0,04 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peiné à trouver une orientation jeudi, alors que les rendements des obligations d'État ont rebondi après un répit en début de semaine, tandis que les marchés attendaient les résultats du géant de la grande distribution Walmart.

Le rendement de l’obligation du Trésor à 30 ans US30YT=RR a légèrement progressé de 2,3 points de base pour s’établir à 5,217 %, après avoir baissé pendant deux séances consécutives. Celui de l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR a également légèrement augmenté et s’établissait à 4,67 %.

Les rendements des obligations d’État avaient fortement reculé lors de la séance précédente après l’annonce par le Trésor américain de mesures de soutien en faveur des obligations à longue durée, ce qui avait quelque peu ravivé l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale.

Sur les marchés boursiers, l’attention se porte sur les résultats trimestriels de Walmart WMT.O , attendus avant l’ouverture, qui pourraient apporter un nouvel éclairage sur la santé des consommateurs américains. Son titre était en légère hausse dans les échanges avant l’ouverture.

À 5 h 52 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini Dow

YMcv1 reculaient de 89 points, soit 0,17 %, les contrats à terme E-mini S&P 500 EScv1 perdaient 5,25 points, soit 0,07 %, et les contrats à terme E-mini Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 12,5 points, soit 0,04 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés: Apple AAPL.O et Alphabet GOOGL.O ont légèrement reculé de 0,2 %, tandis que Nvidia NVDA.O et Meta META.O ont légèrement progressé.

Les inquiétudes liées à l'augmentation de la dette publique et à la hausse des prix du pétrole, conséquence du conflit avec l'Iran, ont pesé sur les marchés mondiaux en début de semaine, le marché obligataire étant particulièrement malmené, ce qui a propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans à son plus haut niveau depuis près de deux décennies.

Dans ce contexte, le département du Trésor a annoncé mercredi que la dette totale des États-Unis avait dépassé pour la première fois les 40 000 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) .

Les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 2,4%, prolongeant leur hausse pour la cinquième séance consécutive, alors que l’impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient continuaient d’attiser les craintes inflationnistes.

Les actions des géants de l'énergie Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N ont progressé d'environ 1%.

Les récentes évolutions macroéconomiques ont fait reculer le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI par rapport aux sommets historiques atteints plus tôt ce mois-ci.

Cette hausse s’est appuyée sur une saison des résultats solide, les chiffres publiés par des entreprises de plusieurs secteurs, notamment certains géants de l’IA, ayant dressé un tableau très positif du monde des affaires américain.

Les investisseurs attendront avec intérêt la publication, plus tard dans la journée, des chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage, ainsi que les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , publié mercredi, avait révélé des inquiétudes au sein de la banque centrale quant à l'aggravation de l'inflation: "plusieurs" responsables étaient prêts à relever les taux d'intérêt et "nombreux" étaient ceux qui estimaient qu'une hausse des coûts d'emprunt serait nécessaire si l'inflation ne redescendait pas vers l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

Parmi les valeurs en tête de course, Coty COTY.N a chuté de 7,6% après que le propriétaire de CoverGirl a annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s’est abstenu de communiquer ses perspectives annuelles.

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies ont rebondi au lendemain de l'appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu'il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies .

Strategy MSTR.O , grand détenteur de bitcoins, a progressé de 10,5% et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global

COIN.O a grimpé de 7,5%, ce qui les a placés parmi les valeurs les plus performantes en début de séance.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a reculé de 11,4% au lendemain d’une hausse de près de 177%.