Les contrats à terme sur les actions américaines restent en retrait dans l'attente des résultats de Nvidia et des chiffres de l'inflation

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,06%, le S&P 500 en baisse de 0,10%, le Nasdaq en baisse de 0,26%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés pratiquement inchangés mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence dans l'attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation très suivi qui pourrait influencer les anticipations en matière de taux d'intérêt.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelles, l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale, devrait montrer que les pressions sur les prix ont atteint 3,6% en juillet. Une deuxième estimation de la croissance économique est également attendue dans le courant de la journée.

Selon les données de LSEG, les opérateurs ont déjà intégré dans leurs cours une hausse de 25 points de base des taux d’intérêt en 2026, même si un chiffre de l’inflation des prix à la consommation conforme aux prévisions a réduit la probabilité d’une hausse en septembre.

Les marchés se concentrent également sur les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA, largement considérés comme le prochain test majeur de la reprise alimentée par l’IA. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les doutes quant à la pérennité de ce boom et donner le ton aux marchés pour le reste de la semaine. Son titre était en hausse de 0,2% en pré-ouverture.

"Nvidia est depuis longtemps devenu le baromètre des valeurs liées à l’IA, et sa récente sous-performance par rapport aux autres fabricants américains de semi-conducteurs (est) un signe clair des inquiétudes du marché concernant le boom lié aux investissements dans l’IA", a déclaré Marc Ostwald, économiste en chef et stratège mondial chez ADM Investor Services.

Une réduction des dépenses cycliques et la concentration des sources de revenus de Nvidia pourraient éclipser ces résultats solides, a ajouté Marc Ostwald.

Des résultats exceptionnels pourraient également creuser le fossé entre les valeurs logicielles, qui ont été malmenées cette année, et les semi-conducteurs, qui ont largement profité de l’euphorie liée à l’IA.

L’action d’Intuit INTU.O a chuté de 11,7% après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également subi des pressions: Adobe ADBE.O a reculé, tandis que ServiceNow

NOW.O et Atlassian TEAM.O ont chacune chuté de plus de 2%.

À 5h26 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 31 points, soit 0,06%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 7,5 points, soit 0,10%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 76,25 points, soit 0,26%.

Les résultats d’une multitude d’entreprises du secteur de la consommation seront également passés au crible.

Par ailleurs, l’Iran a déclaré avoir relancé les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit d’Ormuz, ce qui a renforcé l’appétit pour le risque de manière générale.

Les craintes liées à la persistance des prix élevés du pétrole, à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation ont poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, mais ceux-ci ont reculé après l’annonce de mesures de soutien par le Trésor.

La hausse des rendements a pesé sur les valeurs technologiques en début de semaine, mais celles-ci se sont redressées lors de la séance précédente, contribuant à la clôture en hausse de Wall Street.

Un environnement macroéconomique incertain et un soulagement de courte durée apporté par les mesures du Trésor ont concentré l'attention sur le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, vendredi lors du symposium de Jackson Hole, dans l'espoir d'y trouver des indices sur la position de la banque centrale concernant la trajectoire des taux.

"Une surprise accommodante, mettant l’accent sur l’affaiblissement de la croissance ou les risques pesant sur le marché du travail, entraînerait une baisse des rendements obligataires réels et un affaiblissement du dollar, tandis que les actions pourraient bien se comporter", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

"Une surprise "hawkish", accompagnée d'une inquiétude explicite concernant l'inflation ou d'une volonté de relever les taux, ferait grimper les rendements à court terme... Un discours qui ne convaincrait pas les investisseurs verrait la pression s'intensifier sur les échéances longues."