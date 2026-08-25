Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce au rebond du secteur technologique, dans l'attente des résultats de Nvidia et des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,33 %, S&P 500 +0,39 %, Nasdaq +0,75 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, les valeurs technologiques s'étant remises des fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'inflation et les résultats de Nvidia, figure de proue du secteur de l'IA.

L’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, ont clôturé en baisse lundi après une vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs, les marchés cherchant à trouver un équilibre entre la croissance tirée par l’IA et des valorisations élevées.

La plupart des grandes capitalisations étaient en hausse mardi avant l’ouverture, avec Nvidia NVDA.O en hausse de 1,3 % et Meta META.O gagnant 1 %.

Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 2,3 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont respectivement gagné 2,7 % et 3 %.

Les marchés ont largement ignoré la menace américaine selon laquelle les pays continuant à commercer avec l’Iran pourraient être exclus du système financier basé sur le dollar, bien qu’aucun pays n’ait été spécifiquement cité et qu’aucun calendrier n’ait été fourni quant à la date à laquelle ces sanctions pourraient entrer en vigueur.

“Bessent a présenté ce plan économique comme un moyen d’amener l’Iran à la table des négociations et de permettre aux États-Unis de prendre le dessus, plutôt que comme une escalade”, a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

“Notre scénario de base reste que l’Iran cherchera à exercer davantage de pression sur les États-Unis à court terme, mais finira par accepter un accord avant les élections de mi-mandat, moment où Trump serait disposé à faire le plus de concessions.”

À 5 h 23 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 176 points, soit 0,33 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,25 points, soit 0,39 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 219 points, soit 0,75 %.

Les investisseurs se préparent à une série d’événements marquants cette semaine, avec la publication du rapport trimestriel de Nvidia prévue mercredi après la clôture des marchés et celle des données sur les dépenses de consommation des ménages avant l’ouverture.

Le géant des puces d’IA devrait montrer que la demande liée à l’IA reste solide. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée de la reprise alimentée par l’IA.

Les marchés se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques dans ce secteur et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer leurs déploiements d’IA, qui commencent à peser sur leurs résultats financiers.

Les inquiétudes liées à l’explosion de la dette publique et à la hausse des prix du pétrole ont propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans U30YT=RR à son plus haut niveau depuis 19 ans la semaine dernière, malmenant les valeurs technologiques et plongeant les trois indices dans le rouge sur la semaine.

L’intervention du Trésor américain, notamment par le biais d’un accroissement des rachats et d’annonces indiquant qu’il puiserait dans son compte général pour financer ces rachats, a toutefois contribué à apaiser quelque peu les inquiétudes.

Par ailleurs, le rapport sur l’indice PCE pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix dans l’économie, après que les chiffres modérés de l’inflation à la consommation publiés ce mois-ci ont considérablement tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en septembre.

Néanmoins, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire anticipent une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh, sera suivi de près afin de déterminer comment la banque centrale abordera sa politique monétaire au vu de l’intervention du Trésor et des dernières données économiques.