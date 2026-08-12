Les contrats à terme sur les actions américaines progressent dans l'attente des chiffres de l'inflation du mois de juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,11%, S&P 500 +0,25%, Nasdaq +0,65%

* CoreWeave bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

* Super Micro Computer en hausse après avoir publié des perspectives de chiffre d'affaires optimistes pour 2027

* Publication des chiffres de l'inflation à la consommation du mois de juillet à 8 h 30 (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé mercredi,dans l'attente d'un rapport clé sur l'inflation susceptible d'influencer l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, tandis que les résultats encourageants de certaines entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA ont également soutenu les marchés.

Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation pour juillet, attendus à 8 h 30 (heure de l'Est), devraient indiquer une hausse modérée des prix en juillet . L'IPC devrait avoir rebondi de 0,1% le mois dernier, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes, après avoir reculé de 0,4% en juin.

Sur les douze mois clos en juillet, l’IPC devrait avoir progressé de 3,4%, après une hausse de 3,5% en juin.

“Les chiffres de l'IPC américain publiés aujourd'hui donneront une idée de la rapidité avec laquelle l'inflation pourrait s'atténuer lorsque la guerre en Iran sera terminée et que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie s'estompera définitivement,” a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

“Mais cela ne nous indiquera pas quelle devrait être la prochaine décision de la Réserve fédérale, car les chiffres du mois prochain seront à nouveau faussés par un rebond des prix de l’énergie.”

Les chiffres de l’inflation feront l’objet d’une attention accrue, car la hausse des prix de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient a renforcé les anticipations de hausse des taux, et alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, reste ferme sur des indications prospectives discrètes.

Actuellement, selon l’outil FedWatch de CME, les données du marché monétaire indiquent que les anticipations sont réparties à parts égales entre une hausse des taux de 25 points de base et une pause en septembre.

La situation au Moyen-Orient est restée instable, les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ayant signalé mardi des attaques distinctes contre des navires, alors que les perspectives d’une fin de la guerre semblaient s’amenuiser.

À 7 h 00 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 progressaient de 59 points, soit 0,11%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 gagnaient 19,25 points, soit 0,25%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 196,75 points, soit 0,65%.

CoreWeave CRWV.O a bondide 18,2% en pré-ouverture après que cette entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

D'autres fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ont également progressé de plus de 5% chacun. La société de néocloud Nebius Group NBIS.O a bondi de 9,5%.

Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 9,2% après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street.

Ces résultats soulignent la forte demande liée à l’IA, alors que les géants de Wall Street continuent d’investir des milliards pour développer leurs infrastructures d’IA. Dans l’ensemble, les résultats du trimestre en cours ont brossé un tableau optimiste des entreprises américaines, contribuant à propulser le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI vers des niveaux records.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé mercredi, Nvidia NVDA.O enregistrant une hausse de 1,1%.

Parmi les autres titres, Cava Group CAVA.N a bondid’environ 12% après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice récurrent du deuxième trimestre .