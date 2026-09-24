Les contrats à terme sur le TSX reculent alors que les rendements obligataires s'envolent dans l'attente des chiffres des ventes au détail

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24 septembre - Les contrats à terme sur les valeurs phares canadiennes ont reculé jeudi, la forte hausse des rendements des obligations d'État mondiales ayant pesé sur le moral des investisseurs, tandis que ces derniers attendaient les chiffres des ventes au détail pour évaluer la santé des consommateurs canadiens.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 0,48 % à 5h49 (heure de l'Est) (et à 9h49 (heure de Greenwich).

* Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a grimpé à 5,139 %, son plus haut niveau depuis 2007 , la hausse des prix du brut ayant aggravé les pressions inflationnistes, ce qui a incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur des hausses de taux de la Réserve fédérale.

* Son équivalentcanadien CA10YT=RR a atteint 3,953 %.

* Les chiffres des ventes au détail, attendus plus tard dans la journée, seront suivis de près afin de déceler des indices sur la santé des consommateurs canadiens.

* La Bourse canadienne, fortement orientée vers le secteur minier, pourrait subir des pressions, le cours de l'or XAU= ayant reculé de 0,5 % à 4 265,89 dollars l'once, sous l'effet de la hausse des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole.

* L'argent au comptant XAG= a reculé de 1,2 % à 63,72 dollars l'once. GOL/

* Les cours du pétrole ont progressé de plus de 2 % jeudi , les négociations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran n’ayant guère avancé, tandis que les incertitudes concernant une éventuelle interdiction américaine des exportations de diesel ont renforcé les inquiétudes liées à l’offre. O/R

* L’indice de référence TSX .GSPTSE a enregistré mercredi sa plus forte baisse journalière depuis le 5 juin, les valeurs financières .SPTTFS et les matériaux .GSPTTMT figurant parmi les plus fortement pénalisées.

* Du côté des entreprises, la société de communication et de logiciels BlackBerry BB.TO devrait publier ses résultats trimestriels jeudi.

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