Cisjordanie: l'ambassadeur israélien s'en prend à la France, son fils toujours "en danger"

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis Yechiel Leiter avec son fils Noam à l'hôpital Shaarai Tzedek de Jérusalem, après avoir été au chevet de son autre fils Neria, soldat blessé mercredi en Cisjordanie, le 24 septembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis a annoncé jeudi que son fils, blessé la veille dans une attaque en Cisjordanie occupée, était toujours "en danger" de mort, avant de s'en prendre au président français pour ses récentes critiques contre Israël à l'ONU.

Les médecins "ont réussi à stabiliser sa situation, mais sa vie est toujours en danger", a déclaré l'ambassadeur Yechiel Leiter lors d'une déclaration à la presse à l'hôpital Shaare Zedek, à Jérusalem.

"Continuez à prier, nous avons besoin d'un miracle", a ajouté M. Leiter.

Son fils Neria Leiter, réserviste dans l'armée israélienne, a été gravement blessé mercredi lorsqu'un Palestinien lui a foncé dessus en voiture à un poste de contrôle israélien en Cisjordanie occupée.

L'assaillant a été abattu sur place par d'autres militaires et le blessé a été transporté à l'hôpital, où il a notamment subi une intervention chirurgicale au cerveau.

Cette attaque est intervenue à la veille d'un discours jeudi du Premier ministre Benjamin Netanyahu à l'Assemblée générale des Nations unies, au moment où les critiques internationales se multiplient contre les violences commises contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, l'armée israélienne et des colons juifs ont tué depuis 2023 quelque 1.100 Palestiniens, combattants et civils en Cisjordanie.

De leur côté, les autorités israéliennes font état de plusieurs attaques contre des Israéliens ces derniers jours, notamment dimanche, lorsqu'un colon franco-israélien, Netanel Choukroun, a été tué par balles dans le centre de la Cisjordanie.

Jeudi, l'ambassadeur Leiter a vivement critiqué le président français Emmanuel Macron, qui s'est attiré les foudres du gouvernement israélien lors de son discours à l'ONU mardi en déclarant que "le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie".

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait dénoncé l'"absurdité grotesque" de ces propos, et M. Leiter a taxé jeudi le président français "d'ignorance, de malveillance ou de méchanceté".

"Il faut lui dire, ainsi qu'aux autres dirigeants qui se tiennent à cette tribune pour mentir - et je suppose qu'aujourd'hui, dans quelques heures, le Premier ministre (Netanyahu) dira la même chose - que l'objectif de l'attaque perpétrée contre Netanel Choukroun et hier contre mon fils Neria est de nous déraciner" de Cisjordanie, a-t-il ajouté.

Si le Hamas, force dominante à Gaza, n'a jamais contrôlé la Cisjordanie, les autorités israéliennes disent que ses membres y sont présents et tentent régulièrement d'attaquer des Israéliens.

"On ne peut pas nous accuser de complaisance avec le Hamas, d'être faible sur ce domaine, et nous condamnons évidemment tout acte terroriste. Nous l'avons fait dimanche dernier s'agissant de Netanel Choukroun abattu à bout portant devant son fils en Cisjordanie", a déclaré à Paris Pascal Confavreux, porte-parole du ministère français des Afffaires étrangères.

"Chacun a bien compris ce que le président voulait dire: le Hamas n'a jamais gouverné en Cisjordanie. On ne peut pas utiliser cela pour justifier la colonisation ou la violence des colons", a-t-il ajouté.

D'après les chiffres israéliens, près de 50 Israéliens - civils et membres des forces de sécurité - ont été tués en Cisjordanie depuis 2023.