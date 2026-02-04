Les contrats à terme sur le TSX augmentent, l'or prolonge ses gains et le pétrole progresse en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont augmenté mercredi, les métaux précieux prolongeant leurs gains, tandis que les prix du pétrole ont grimpé dans le contexte des tensions qui couvent au Moyen-Orient après que les États-Unis ont abattu un drone iranien.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX étaient en hausse de 0,5% à 5:35 a.m. ET.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE , à forte intensité de ressources, a clôturé en hausse mardi, prolongeant son rebond, la vigueur des actions minières ayant éclipsé la chute des valeurs technologiques - menée par les sociétés de logiciels américaines et européennes, liées à la mise à jour du chatbot d'intelligence artificielle d'Anthropic.

L'or au comptant XAU= a gagné 2,3% mercredi et l'argent XAG= a grimpé de 5,5%, poursuivant son redressement, tandis que le cuivre a augmenté grâce au plan chinois d'expansion de sa réserve stratégique. GOL/ MET/L

Les prix du pétrole se sont également raffermis après que l'armée américaine ait déclaré mardi avoir abattu un drone iranien qui s'était approché "agressivement" du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie, faisant craindre une escalade potentielle entre les deux pays.

Les cours à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté respectivement de 0,65% et de 0,8%.

Le régulateur de l'aviation du Canada a déclaré qu'il travaillait avec la Federal Aviation Administration sur les retards dans l'approbation des jets Gulfstream, après que le président américain Donald Trump a menacé de décertifier et d'imposer des droits de douane sur les avions fabriqués au Canada.

Dans les nouvelles des entreprises, Suncor Energy SU.TO a battu les estimations du bénéfice du quatrième trimestre mardi, la hausse de la production ayant aidé à compenser l'impact de la faiblesse des prix des produits de base.

(1 $ = 1,3653 dollar canadien)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))