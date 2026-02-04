 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026: Les craintes sur le rôle de l'ICE sont "totalement infondées", dit le ministre italien de l'Intérieur
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:34

Jeux olympiques : Milan - Vues de la ville

Jeux olympiques : Milan - Vues de la ville

Les agents du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) déployés pour les Jeux olympiques de ‍Milan-Cortina n'effectueront aucune opération de maintien de l'ordre dans les rues italiennes, a assuré mardi le ministre italien de l'Intérieur, jugeant "infondées" les craintes à leur égard.

Les agents ‌de l'ICE et de la police des frontières sont vivement critiqués aux États-Unis pour leur application brutale de la politique de répression de l'immigration ​du président Donald Trump. Deux personnes, Renee Nicole Good et Alex Pretti, ⁠ont été abattues en janvier par des agents de l'ICE en marge de manifestations à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

La ⁠récente annonce selon laquelle l'ICE ‍serait présente lors des Jeux du 6 au 22 ⁠février a suscité la colère en Italie.

Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a précisé devant le Parlement que seuls des agents de la division des enquêtes de ​sécurité intérieure de l'ICE seraient présents à Milan.

"Nous ne verrons rien sur le territoire national qui ressemble à ce qui a été vu dans les médias ⁠aux États-Unis", a-t-il affirmé, confirmant que les enquêteurs de la HSI ​seraient en soutien du service de sécurité diplomatique du département ​d'Etat américain.

"Les inquiétudes à ​l'origine de la controverse de ces derniers jours sont donc totalement infondées", a ​déclaré le ministre.

La classe politique italienne, ⁠en particulier les partis d'opposition de centre-gauche, ont vivement critiqué la présence d'agents de l'ICE aux JO après les faits survenus à Minneapolis.

Matteo Piantedosi a rappelé que l'envoi d'enquêteurs du HSI procédait d'un accord bilatéral ratifié par l'Italie en 2014, lorsque ‌le centre-gauche était au pouvoir.

"La présence de personnel lié à l'agence ICE n'est pas une tentative soudaine ou unilatérale de restreindre notre souveraineté nationale", a-t-il dit. "Il s'agit de la mise en œuvre d'un accord international contraignant, pleinement conforme à notre Constitution et aux prérogatives parlementaires".

(Reportage Crispian Balmer, Mara Vîlcu pour la version française, ‌édité par Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank