Les contrats à terme sur le S&P 500 restent stables après le rebond lié aux élections de mi-mandat ; le Nasdaq reste à la traîne en raison de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,48 %, le S&P 500 stable, le Nasdaq en baisse de 0,63 %

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé jeudi, les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données restant sous pression, tandis que les contrats sur le S&P 500 sont restés pratiquement inchangés après la forte hausse enregistrée lors de la dernière séance, à la suite de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 10,1 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces a annoncé des résultats inférieurs aux estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d’une baisse des revenus liés à Apple

AAPL.O .

Plus largement, les valeurs du secteur des puces électroniques ont prolongé leurs pertes après la chute de la séance précédente, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 0,4 %, Marvell Technology MRVL.O en recul de 2,5 % et Intel INTC.O en baisse de 1,7 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, ainsi que celles des entreprises liées au développement des infrastructures d’IA , ont de nouveau reculé à la suite de la victoire électorale des démocrates , notamment dans certains États clés abritant des centres de données, où l’opposition publique à l’expansion rapide de ce secteur ne cesse de croître.

« Les suspensions de projets de centres de données ralentiront le rythme de déploiement jusqu’en 2028, environ 30 % des ajouts prévus pour 2028 risquant désormais d’être affectés », ont indiqué les stratèges d’UBS dans une note.

« Ce ralentissement est négatif pour les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, mais une grande partie de cette évolution est déjà prise en compte dans les cours des semi-conducteurs, dont les valorisations avoisinent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années. »

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont reculé de 0,3 % à 1,3 %. Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont chuté respectivement de 1,8 % et 2,5 %.

Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’essor des centres de données, notamment GE Vernova

GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également vu leurs cours baisser. Les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et HPE HPE.N ont chacun reculé d’environ 2 %.

La plupart des valeurs technologiques à forte capitalisation ont quant à elles consolidé leurs gains enregistrés lors de la dernière séance, le ralentissement du déploiement de l’IA étant perçu comme un facteur favorable.

Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms META.O et Alphabet

GOOGL.O ont progressé d’environ 0,5 % chacun. SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et Tesla TSLA.O ont reculé de plus de 1 % chacune, prolongeant ainsi leurs pertes. Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains, notamment dans le but de maintenir le contrôle des républicains au Texas, l’État d’origine des deux entreprises.

À 5 h 04 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 258 points, soit 0,48 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 0,5 point, soit 0,01 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 181 points, soit 0,63 %.

L'indice S&P 500 .SPX a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l'apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis.

La forte baisse des cours du pétrole lors de la séance précédente avait également renforcé l’appétit pour le risque. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de plus de 1 % jeudi, après avoir chuté de plus de 8 % mercredi.

Les cours du pétrole brut ont été au centre de l’attention cette année, les craintes de perturbations de l’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient ayant entraîné de fortes fluctuations et attisé les inquiétudes inflationnistes.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l’inflation restait élevée, la Réserve fédérale américaine ayant même relevé ses taux d’intérêt en septembre et les marchés anticipant une nouvelle hausse le mois prochain.

Au moins trois responsables de la Fed, dont le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doivent s’exprimer tout au long de la journée, à la veille de la publication vendredi d’un rapport crucial sur l’emploi du mois d’octobre.

Parmi les autres titres, l’agence de notation de crédit Fair Isaac FICO.N a chuté de 9 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre , tandis que Snap

SNAP.N , propriétaire de Snapchat, a reculé de 10,1 % après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre .

AppLovin APP.O a bondi de 16,4 % après que la plateforme marketing a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre .