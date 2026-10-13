Les contrats à terme sur le S&P 500 restent stables alors que les investisseurs attendent les résultats des grandes banques ; la faiblesse du secteur des semi-conducteurs pèse sur les marchés

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,61 %, le S&P en hausse de 0,03 %, le Nasdaq en baisse de 0,51 %

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont affiché une évolution modérée mardi, alors que les grandes banques américaines s'apprêtent à publier leurs résultats et que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur les contrats à terme du Nasdaq.

Les espoirs d’une saison des résultats solide ont récemment soutenu l’ensemble du marché boursier américain, dans un contexte marqué par des inquiétudes géopolitiques croissantes, la flambée des rendements des obligations d’État et les craintes inflationnistes.

Les principaux établissements bancaires, JPMorgan Chase

JPM.N , Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N et Citigroup

C.N , doivent publier leurs résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de la Bourse. Leurs actions ont progressé de 0,4 % à 1,4 % lors des échanges avant l'ouverture.

Les bénéfices de l’indice S&P 500 .SPX pour le trimestre juillet-septembre devraient progresser de 30,6 %, les entreprises des secteurs de la technologie et de l’énergie devant enregistrer les plus fortes hausses, selon les données compilées par LSEG.

À 5 h 50 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 319 points, soit 0,61 %, et les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 2 points, soit 0,03 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 157,25 points, soit 0,51 %.

Les fabricants américains de puces électroniques ont de nouveau été sous pression après la vague de ventes de lundi. Le géant des puces Nvidia NVDA.O a perdu 0,5 %, tandis qu’AMD

AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé respectivement de 1,2 % et 2,4 %.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a reculé de 2,8 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont chacune chuté de 3,5 % à 4,5 %.

« La principale préoccupation concerne la concurrence potentielle de la société chinoise CXMT », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau, en faisant référence aux informations parues dans les médias concernant les progrès réalisés par le fabricant chinois de puces mémoire.

« Il s’agit d’une concurrence directe pour Samsung et SK Hynix, dont les énormes bénéfices ont été alimentés autant par des contraintes d’approvisionnement que par une demande insatiable. C’est pourquoi nous assistons à des fluctuations aussi violentes sur le marché boursier sud-coréen, mais les fabricants de puces américains ne sont pas non plus à l’abri. »

Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a déclaré lundi que le capital serait la principale contrainte à laquelle l’entreprise serait confrontée, alors que le développement de l’IA se poursuit, et a comparé une partie des flux d’investissement dans l’ensemble du secteur à « des paris au casino ».

Par ailleurs, les cours du pétrole ont baissé, les opérateurs évaluant les risques liés à l’offre suite aux attaques contre l’Arabie saoudite tout en prenant en compte la perspective d’un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie. O/R

La flambée des cours du pétrole brut due au conflit entre les États-Unis et l’Iran a fait naître des craintes d’une inflation liée à l’énergie à l’échelle mondiale, contraignant les banques centrales à adopter une position plus stricte en matière de politique monétaire pour lutter contre l’inflation.

Les chiffres de septembre concernant les prix à la consommation et à la production aux États-Unis, ainsi que les chiffres des ventes au détail attendus plus tard cette semaine, pourraient apporter davantage d’éclaircissements sur le front de l’inflation et contribuer à orienter les anticipations concernant la future politique monétaire.

Les opérateurs s’attendent largement à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés ce mois-ci, mais une hausse en décembre reste envisageable, selon le CME FedWatch.

La récente hausse des rendements obligataires américains s’explique par une croissance économique plus forte et des investissements massifs dans l’intelligence artificielle plutôt que par des anticipations d’inflation plus élevées, qui restent « bien ancrées », a déclaré Christopher Waller , gouverneur de la Réserve fédérale américaine.