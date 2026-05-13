Les contrats à terme sur le S&P 500 passent en territoire négatif après la publication des chiffres de l'IPP d'avril

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Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 ont basculé en territoire négatif mercredi après la publication de données indiquant que les prix à la production avaient augmenté plus que prévu en avril, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés cette année.

Un rapport du ministère du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production s'établissait à 6 % en glissement annuel en avril, contre une prévision de 4,9 % des économistes interrogés par Reuters.

En glissement mensuel, il a augmenté de 1,4 %, contre une hausse estimée à 0,5 %.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPP de base s'est établi à 5,2 % en glissement annuel, contre une estimation de 4,3 %. Il a progressé de 1 % en glissement mensuel, contre des estimations tablant sur une hausse de 0,3 %. À 8 h 32, les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 reculaient de 270 points, soit 0,54 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis

EScv1 reculaient de 3,75 points, soit 0,05 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 125,5 points, soit 0,43 %.