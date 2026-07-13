Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que l'escalade entre les États-Unis et l'Iran pèse sur le moral des investisseurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,05 %, le S&P 500 en baisse de 0,3 %, le Nasdaq en baisse de 1 %

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont reculé lundi, alors qu'une nouvelle escalade de l' e entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe a ébranlé le moral des investisseurs, fait grimper les cours du pétrole et pesé sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les marchés ont démarré la semaine sur des bases instables alors que l’Iran et les États-Unis échangeaient des attaques dans le Golfe et que Téhéran affirmait avoir fermé le détroit d’Ormuz, une voie de passage vitale pour l’approvisionnement mondial en pétrole.

Cette recrudescence de la violence a semé le doute sur l’accord provisoire signé le mois dernier entre les États-Unis et l’Iran, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin au conflit après 60 jours de négociations.

Les contrats à terme sur le brut LCOc1 ont progressé de plus de 2 % après que les investisseurs eurent pris la mesure de la menace renouvelée qui pèse sur cette voie maritime stratégique. Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, ont mené la baisse, les valeurs des semi-conducteurs figurant parmi les plus fortes baisses avant l’ouverture.

Les fabricants de puces mémoire ont fortement chuté: Micron Technology MU.O a perdu 5,2 %, tandis que Western Digital

WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont respectivement reculé de 6 %, 4,8 % et 6,6 %.

Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 9,3 % après une entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq vendredi.

L’ETF iShares dédié aux semi-conducteurs SOXX.O a reculé de 2,7 %.

« Les contrats à terme américains laissent présager une ouverture en baisse plus tard dans la journée. Cela suggère que la montée des tensions géopolitiques et la flambée du prix du pétrole perturbent une nouvelle fois la dynamique haussière, ce qui pèsera sur le secteur technologique et le rebond des valeurs des semi-conducteurs », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

À 5 h 14 (heure de l’Est), les E-minis du Dow YMcv1 gagnaient 28 points, soit 0,05 %, tandis que les E-minis du S&P 500 EScv1 perdaient 23,5 points, soit 0,31 %. Les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 303,75 points, soit 1,01 %.

L'indice Dow Jones .DJI a clôturé vendredi en hausse de 0,29 % à 52 637,01. Le contrat à terme affiche une hausse de 0,56 % par rapport à cette clôture.

Ces fluctuations interviennent à la veille d’une semaine chargée en données économiques et en résultats d’entreprises, qui pourrait mettre à l’épreuve la résilience de la reprise boursière américaine.

Le S&P 500 .SPX affiche une hausse de plus de 10 % depuis le début de l’année et se situe à moins de 1 % de son plus haut historique atteint début juin. L’indice de référence a enregistré la semaine dernière sa deuxième semaine consécutive de hausse, surmontant les fortes fluctuations des valeurs du secteur des semi-conducteurs et la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui ont remis les risques liés aux prix de l’énergie au centre des préoccupations.

Les grandes banques américaines, notamment JPMorgan Chase

JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , ouvriront le bal des résultats du deuxième trimestre cette semaine. Netflix NFLX.O , General Electric GE.N et UnitedHealth UNH.N doivent également publier leurs résultats.

Selon LSEG IBES, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 23,7 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Les investisseurs analyseront également plusieurs rapports économiques clés, à commencer par l’indice des prix à la consommation américain mardi, un indicateur d’inflation susceptible de redéfinir les anticipations concernant l’évolution des taux d’intérêt. Les données sur les prix à la production et les ventes au détail mensuelles seront publiées respectivement mercredi et jeudi.

Mardi, le président de la Fed, Kevin Warsh, devrait prononcer son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi sur les perspectives économiques.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.