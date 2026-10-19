Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond des valeurs liées à l'IA à l'approche de la publication de résultats clés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,14 %, le S&P 500 progresse de 0,47 % et le Nasdaq de 1,05 %

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Cleveland-Cliffs progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

(Mise à jour des cours; ajout d'un commentaire d'analyste)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor a apporté un soutien supplémentaire dans l'attente des résultats financiers clés des grandes entreprises technologiques attendus cette semaine.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite

.IXIC ont enregistré vendredi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflète l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du coûteux déploiement de l’IA, une question qui pèse de plus en plus sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

Les titres liés à l’IA, tels que CoreWeave CRWV.O , qui avaient plongé de plus de 25 % la semaine dernière, ont progressé de 3,4 % lors des échanges avant l’ouverture lundi. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également progressé, Broadcom AVGO.O et Micron MU.O gagnant respectivement 2,9 % et 3,3 %.

Les actions des méga-capitalisations ont affiché des résultats mitigés. Alors que Nvidia NVDA.O et Amazon ont progressé de plus de 1 % chacune, Apple AAPL.O et Meta

META.O ont légèrement reculé.

L’attention se tourne désormais vers une semaine chargée en résultats d’entreprises, Meta devant dépasser les attentes de Wall Street mercredi. Les résultats de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, sont également attendus ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

Netflix NFLX.O , General Motors GM.N et GE Aerospace

GE.N font également partie des entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine.

« Ce dont les investisseurs ont vraiment besoin, c’est d’une monétisation plus solide, la preuve que les revenus générés grâce à l’IA peuvent rattraper les dépenses consacrées aux outils d’IA », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

« Car après la semaine dernière, une nouvelle promesse de dépenses se chiffrant en milliards risque de ne pas être du goût des investisseurs. »

À 7 h 05 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 73 points, soit 0,14 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 36,5 points, soit 0,47 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 307,5 points, soit 1,05 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une baisse de 1,3 %, à environ 108,5 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré samedi que le président disposerait d'un délai pouvant aller jusqu'à 60 jours pour évaluer l'impact économique d'une telle mesure. O/R

Le rendement de référence des obligations à 10 ans

US10YT=RR a également reculé à 5,0812 %.

Par ailleurs, l’Iran a signalé qu’un autre pétrolier avait heurté une mine dans le détroit d’Ormuz, tandis que les coûts de transport et d’assurance maintenaient les prix du pétrole pour livraison immédiate à un niveau nettement plus élevé.

L' INTC.O des actions Intel a progressé de 4,4 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, passant de « sous-pondérer » à « neutre ».

Cleveland-Cliffs CLF.N a gagné 13,8 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.