 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond des valeurs liées à l'IA à l'approche de la publication de résultats clés
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:38

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,14 %, le S&P 500 progresse de 0,47 % et le Nasdaq de 1,05 %

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Cleveland-Cliffs progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

(Mise à jour des cours; ajout d'un commentaire d'analyste)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor a apporté un soutien supplémentaire dans l'attente des résultats financiers clés des grandes entreprises technologiques attendus cette semaine.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite

.IXIC ont enregistré vendredi leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflète l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du coûteux déploiement de l’IA, une question qui pèse de plus en plus sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

Les titres liés à l’IA, tels que CoreWeave CRWV.O , qui avaient plongé de plus de 25 % la semaine dernière, ont progressé de 3,4 % lors des échanges avant l’ouverture lundi. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également progressé, Broadcom AVGO.O et Micron MU.O gagnant respectivement 2,9 % et 3,3 %.

Les actions des méga-capitalisations ont affiché des résultats mitigés. Alors que Nvidia NVDA.O et Amazon ont progressé de plus de 1 % chacune, Apple AAPL.O et Meta

META.O ont légèrement reculé.

L’attention se tourne désormais vers une semaine chargée en résultats d’entreprises, Meta devant dépasser les attentes de Wall Street mercredi. Les résultats de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, sont également attendus ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

Netflix NFLX.O , General Motors GM.N et GE Aerospace

GE.N font également partie des entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine.

« Ce dont les investisseurs ont vraiment besoin, c’est d’une monétisation plus solide, la preuve que les revenus générés grâce à l’IA peuvent rattraper les dépenses consacrées aux outils d’IA », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

« Car après la semaine dernière, une nouvelle promesse de dépenses se chiffrant en milliards risque de ne pas être du goût des investisseurs. »

À 7 h 05 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 73 points, soit 0,14 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 36,5 points, soit 0,47 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 307,5 points, soit 1,05 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une baisse de 1,3 %, à environ 108,5 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré samedi que le président disposerait d'un délai pouvant aller jusqu'à 60 jours pour évaluer l'impact économique d'une telle mesure. O/R

Le rendement de référence des obligations à 10 ans

US10YT=RR a également reculé à 5,0812 %.

Par ailleurs, l’Iran a signalé qu’un autre pétrolier avait heurté une mine dans le détroit d’Ormuz, tandis que les coûts de transport et d’assurance maintenaient les prix du pétrole pour livraison immédiate à un niveau nettement plus élevé.

L' INTC.O des actions Intel a progressé de 4,4 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, passant de « sous-pondérer » à « neutre ».

Cleveland-Cliffs CLF.N a gagné 13,8 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
343,4600 USD NASDAQ +0,43%
BROADCOM
328,7500 USD NASDAQ -4,52%
CLEVELAND-CLIFFS
12,150 USD NYSE 0,00%
COREWEAVE
61,3900 USD NASDAQ -11,91%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 002,41 Pts Index Ex 0,00%
GE AEROSPACE
314,010 USD NYSE +0,64%
GENERAL MOTORS
83,960 USD NYSE +0,36%
INTEL
89,8500 USD NASDAQ -5,79%
META PLATFORMS
709,3250 USD NASDAQ -3,72%
MICRON TECHNOLOGY
878,8400 USD NASDAQ -5,63%
NASDAQ Composite
26 140,03 Pts Index Ex -2,14%
NETFLIX
70,5300 USD NASDAQ -2,86%
NVIDIA
214,1300 USD NASDAQ -1,43%
Pétrole Brent
108,45 USD Ice Europ +2,61%
S&P 500
7 659,44 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 659,44 Pts CBOE 0,00%
SPACEX
146,0300 USD NASDAQ -1,74%
TESLA
354,7200 USD NASDAQ -2,13%
USA BENCHMARK 10A
5,192 Rates +1,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 840,07 -1,47%
Pétrole Brent
108,37 +2,54%
HAFFNER ENERGY
0,71 +1,43%
EUTELSAT
1,689 -4,36%
TOTALENERGIES
80,63 -0,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank