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Non-prolifération : la Chine renforce les contrôles sur les exportations de drones à potentiel usage militaire
information fournie par Boursorama avec Media Services 19/10/2026 à 14:19

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Les équipements visés par les nouvelles dispositions "présentent clairement des applications à double usage, à la fois civiles et militaires", selon les autorités.

Des drones à Pékin, en Chine. (illustration) ( AFP / ADEK BERRY )

Des drones à Pékin, en Chine. (illustration) ( AFP / ADEK BERRY )

La Chine, voulant afficher "sa ferme opposition" aux usages non pacifiques de drones, a annoncé lundi 19 octobre renforcer les contrôles sur les exportations de véhicules aériens sans pilote et les équipements associés pouvant avoir un double usage civil et militaire.

Il s'agit de respecter l'engagement du pays -premier producteur mondial de drones- à la non-prolifération, a dit dans un communiqué un porte-parole du ministère du Commerce.

Les nouvelles règles "témoignent de la ferme opposition de la Chine à toute utilisation illicite de ces appareils à des fins non pacifiques", a-t-il dit. Elles entrent en vigueur le 18 novembre. La Chine domine l'industrie mondiale des drones grand public ou à usage commercial.

Le recours aux drones dans les conflits connaît une augmentation rapide illustrée par les guerres en Ukraine ou contre l'Iran.

Double usage

Les exportateurs de certains moteurs conçus pour les drones, de certaines technologies associées et de modèles spécifiques de drones capables par exemple de voler en continu pendant trois heures devront à partir du mois prochain obtenir une autorisation, dit un communiqué conjoint du ministère du Commerce, des Douanes et de la Commission militaire centrale.

Quiconque enfreindra ces règles en exportant ou en revendant ces équipements s'exposera à des sanctions conformément à la loi, précise le communiqué.

Les équipements visés par les nouvelles dispositions "présentent clairement des applications à double usage , à la fois civiles et militaires", dit le porte-parole du ministère du Commerce.

Pékin avait annoncé le 5 août des restrictions sur les exportations de pièces de drones vers les États-Unis, en réponse à des sanctions commerciales prises par Washington.

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