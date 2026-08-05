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Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent légèrement, les espoirs liés au Moyen-Orient compensant le recul de SpaceX et d'AMD
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,37 %, le S&P 500 en hausse de 0,41 %, le Nasdaq stable

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

* Eli Lilly bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, portés par l'espoir d'une avancée décisive dans le processus de paix au Moyen-Orient, tandis que ceux liés au Nasdaq sont restés à la traîne, les prévisions optimistes de SpaceX et d'AMD n'ayant pas réussi à convaincre les investisseurs.

Le chiffre d’affaires de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle.

Mais l’action de l’entreprise de fusées a chutéde 11,7 % en pré-ouverture après que ses dirigeants ont signalé que la frénésie de dépenses sous-tendant ses ambitions démesuréesétait loin d’être terminée. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire avec l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre entreprise d’Elon Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 1 %.

« C’est l’aboutissement de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les attentes des analystes en matière de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, sans aucun signe de ralentissement dans un avenir proche », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a reculé de 9,2 %, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142 % enregistrée cette année.

Les actions de son concurrent Nvidia NVDA.O , qui ont sous-performé celles d’AMD cette année, ont progressé de 2 %, soutenues elles aussi par les projets de SpaceX d’utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

D'autres valeurs du secteur des puces électroniques, telles qu'Intel INTC.O et Micron, ont perdu plus de 2 % chacune, tandis que les méga-capitalisations Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O sont restées stables, Wall Street marquant une pause après une série de hausses au cours des dernières séances qui avait propulsé l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice des valeurs vedettes Dow .DJI à des niveaux records.

D'autres secteurs du marché se portaient toutefois bien: le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 4,2 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, tandis que Disney DIS.N a gagné 4,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

Arista Networks ANET.N a bondi de 13,3 % après que le fabricant d’équipements réseau a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations.

À 6 h 54 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 202 points, soit 0,37 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 31,5 points, soit 0,41 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 4,25 points, soit 0,01 %.

L'attention se porte également sur une enquête privée nationale sur l'emploi, attendue à 8 h 15 (heure de l'Est), qui pourrait donner des indications sur la santé du marché de l'emploi en juillet, en amont de la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi non agricole.

Une enquête sur l'activité du secteur des services au cours du mois précédent est également attendue à 10 h (heure de l'Est).

Les données ont globalement reflété une performance économique solide, mais l’incertitude persiste, les tensions au Moyen-Orient maintenant les coûts énergétiques à un niveau élevé et la Réserve fédérale ne fournissant aucune prévision concernant sa politique monétaire.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, membre sans droit de vote du Comité fédéral de l’open market, a déclaré mardi soir qu’une certaine forme d’ e de resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour ramener une inflation « trop élevée » à l’objectif de 2 %.

Les déclarations de la gouverneure Lisa Cook et de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, seront scrutées à la loupe pour connaître leur point de vue sur les taux d’intérêt.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 58,4 % d’une hausse des taux en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

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