Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent légèrement avant la publication des chiffres de l'inflation ; les résultats des banques sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,27 %, le S&P 500 en hausse de 0,15 %, le Nasdaq en baisse de 0,16 %

* BlackRock en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices grâce à la croissance de ses commissions

* Bank of America recule après avoir annoncé un bénéfice en baisse au troisième trimestre

* Liquidia s'envole après avoir réglé ses litiges avec United Therapeutics

(Mise à jour des cours et des détails, ajout d'un commentaire d'analyste)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé mercredi, les valeurs liées à l'IA s'étant stabilisées après une récente vague de ventes, même si la hausse des cours du pétrole a maintenu les investisseurs sur le qui-vive à l'approche de la publication de données clés sur l'inflation et alors qu'une nouvelle série de résultats des grandes banques était attendue.

Bank of America BAC.N reculait de 4 , 2 % en pré-ouverture après que le bénéfice de l’établissement bancaire a chuté au troisième trimestre, celui-ci ayant provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires liées à des défaillances dans la détection d’activités illicites. Morgan Stanley MS.N a légèrement baissé malgré une hausse de son bénéfice trimestriel .

Le gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N a progressé de 4,9 % après avoir annoncé une forte hausse de ses bénéfices au troisième trimestre , grâce à la hausse des commissions liées à la gestion des fonds de ses clients.

Des banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont publié lundi des résultats mitigés , suggérant que l’essor des opérations de fusion-acquisition et de transactions, qui avait alimenté des bénéfices records au premier semestre, pourrait ralentir, les dirigeants soulignant que la chute du marché obligataire pesait sur l’activité.

Par ailleurs, les acteurs du marché attendaient également les données de l'indice des prix à la consommation américain, attendues à 8 h 30 (heure de la côte Est), dans l'espoir d'obtenir des indices sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que l’inflation globale s’est accélérée pour atteindre 3,6 % en glissement annuel en septembre, l’IPC sous-jacent progressant de 0,2 % en glissement mensuel.

« Même si l’inflation globale pourrait s’accélérer à nouveau en septembre, nous nous attendons à une nouvelle série de résultats et de prévisions solides de la part des entreprises du S&P 500 lors de la saison de publication des résultats du troisième trimestre », ont déclaré les analystes d’UBS Global Wealth Management dans une note.

« La hausse des prix de l'énergie pourrait constituer un frein… Mais nous pensons que l'impact sur les bénéfices globaux du S&P 500 est limité », ont-ils ajouté.

Avant la publication des chiffres de l’IPC, les investisseurs tablaient sur une probabilité de près de 22 % d’une hausse des taux américains d’un quart de point la semaine prochaine, selon l’outil CME FedWatch.

À 7 h 28 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 141 points, soit 0,27 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,5 points, soit 0,15 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 50,75 points, soit 0,16 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont légèrement reculé après un fort repli en début de semaine, déclenché par des informations faisant état de progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT 688825.SS , ce qui a alimenté les craintes d’une concurrence croissante.

Les actions d’Intel INTC.O et de Micron MU.O ont reculé respectivement de 1,6 % et 1,1 %, tandis que celles de Nvidia

NVDA.O ont perdu 0,6 %.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont progressé: Alphabet GOOGL.O a gagné 1,3 %, tandis que Microsoft MSFT.O et Amazon .com AMZN.O ont légèrement progressé.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la Fed pourrait devoir relever une nouvelle fois son taux directeur cette année pour freiner l’inflation, mais qu’il ne voyait pas la nécessité de nouvelles hausses en 2027.

Les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que le rapport « Beige Book » de la Fed sur la situation économique régionale sont également attendus en fin de journée.

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mercredi, le Brent se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars le baril après que deux navires ont été touchés dans le détroit d’Ormuz et que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires. O/R

Parmi les valeurs qui se sont particulièrement démarquées, le titre Liquidia LQDA.O a bondide 47,6 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé avoir réglé les six litiges en cours avec United Therapeutics UTHR.O , garantissant ainsi un accès ininterrompu à Yutrepia, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints d’une forme d’hypertension pulmonaire.