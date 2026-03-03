Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent augmentent de plus de 1 %

Les contrats à terme sur le pétrole Brent

LCOc1 ont augmenté de plus de 1% mardi, l'escalade des tensions au Moyen-Orient alimentant les craintes de perturbations potentielles de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient à 78,93 dollars le baril, en hausse de 1,2 dollars, soit 1,5%, à 0101 GMT.