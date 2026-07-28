Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent en raison des inquiétudes liées aux puces pour l'IA, à la veille de la publication de résultats décisifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,29%, le S&P en baisse de 0,06%, le Nasdaq en baisse de 0,72%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la baisse dans les échanges avant l'ouverture

* Amazon, Meta, Apple et Microsoft publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

* Les traders estiment à 37,4% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed cette semaine

(Mise à jour des cours tout au long de l'article; ajout d'un commentaire d'analyste) par Johann M Cherian

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé mardi, reflétant la prudence qui règne sur les marchés mondiaux à l'égard des valeurs du secteur des puces pour l'IA, en raison des inquiétudes liées aux dépenses importantes des entreprises et à la concurrence chinoise croissante, à l'approche de la publication des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street.

Les valeurs phares du secteur des puces, telles que Nvidia

NVDA.O , ont reculé de 1,1%, Micron MU.O a chuté de 4,4% et Applied Materials AMAT.O a perdu 3,6% lors des échanges avant l’ouverture, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société taïwanaise TSMC TSM.N et de la société coréenne SK Hynix SKHY.O ont reculé respectivement de 2,6% et 3,6%.

Les marchés mondiaux sont devenus de plus en plus volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la nécessité d'une augmentation des dépenses des entreprises en infrastructures d'IA, telles que les semi-conducteurs qui avaient soutenu la forte hausse des valeurs du secteur des puces électroniques au trimestre précédent.

Le fonds négocié en bourse (ETF) Memory Exchange de Roundhill DRAM.N a perdu 6,5% mardi et s’échange depuis deux semaines sous sa moyenne mobile sur 50 jours, ce qui reflète une dynamique à court terme faible, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 20% par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les signes indiquant que les plus grandes entreprises de Wall Street, telles qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , sont à court de liquidités pour financer leurs ambitions ont également rendu les marchés nerveux, tandis que la Chine présente des modèles d’IA moins coûteux et renforce sa présence dans le secteur très concurrentiel des semi-conducteurs.

“Si Microsoft, Amazon ou Meta devaient également annoncer une chute similaire de leurs flux de trésorerie disponibles, cela raviverait les craintes que ces entreprises continuent à dépenser, mais que ces dépenses supplémentaires devront passer par l’émission d’actions et d’obligations”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Lorsque les géants de l’IA Amazon.com AMZN.O , Meta

META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats plus tard cette semaine, les investisseurs seront impatients de voir si leurs investissements, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, génèrent des rendements. Ces rapports devraient également fournir des indications sur la demande en puces et autres infrastructures d’IA.

Les actions de ces quatre sociétés américaines affichaient une légère hausse mardi lors des échanges avant l’ouverture.

À 5 h 32 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 152 points, soit 0,29%, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 4,75 points, soit 0,06%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 202 points, soit 0,72%.

La Réserve fédérale doit également annoncer mercredi sa décision sur les taux d’intérêt à l’issue de sa réunion de deux jours. Selon les données compilées par LSEG, les traders n’estiment qu’à 36,9% la probabilité d’une hausse des taux cette semaine, mais sont convaincus que les coûts d’emprunt pourraient augmenter d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

La hausse des taux d’intérêt constitue également un frein important pour les entreprises spécialisées dans l’IA, qui dépendent désormais de plus en plus des marchés de la dette pour leur financement.

Signe de soulagement, les cours du pétrole ont reculé de 2,6% pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, alors que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran tenait bon malgré des informations faisant état d’attaques de drones en Arabie saoudite, en Jordanie et en Irak.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des “discussions constructives” avec l’Iran et qu’il existait une chance de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit.

Le rapport de juillet du Conference Board sur la confiance des consommateurs pourrait donner un aperçu de l’impact du conflit sur le moral des particuliers.

Entre autres, Johnson & Johnson JNJ.N a progressé de 2,5% après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé qu’il verserait environ 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc provoquent le cancer.

Boeing BA.N a légèrement progressé de 0,3% dans l'attente de la publication de ses résultats du deuxième trimestre .