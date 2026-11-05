Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent en raison de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs ; le S&P 500 conserve ses gains

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,62 %, le S&P 500 en hausse de 0,2 %, le Nasdaq en baisse de 0,51 %

* Qualcomm recule; ses ventes de puces au quatrième trimestre sont inférieures aux prévisions

* Publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé jeudi, les valeurs liées aux puces électroniques et aux centres de données restant sous pression, tandis que les contrats sur le S&P 500 ont légèrement prolongé leurs gains enregistrés lors de la dernière séance, dans le sillage de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 9,6 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre, en raison d’une demande atone et d’une baisse du chiffre d’affaires lié à Apple AAPL.O .

Plus largement, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leur baisse après celle de mercredi , avec Nvidia

NVDA.O en recul de 0,8 %, Marvell Technology MRVL.O en baisse de 3,4 % et Intel INTC.O en recul de 2 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques, ainsi que celles des entreprises liées au développement des infrastructures d’IA , ont encore reculé à la suite de la victoire électorale des démocrates , notamment dans certains États clés abritant des centres de données, où l’opposition publique à l’expansion rapide de ce secteur ne cesse de croître.

« Les suspensions de projets de centres de données ralentiront le rythme de déploiement jusqu’en 2028, environ 30 % des ajouts prévus pour 2028 risquant désormais d’être affectés », ont déclaré les stratèges d’UBS dans une note.

« Ce ralentissement est négatif pour les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, mais une grande partie de cette évolution est déjà prise en compte dans le cours des semi-conducteurs, dont les valorisations avoisinent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années. »

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O et Applied Digital APLD.O ont reculé de 1,1 % à 2,7 %. Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont chacun chuté de 3 %.

Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’essor des centres de données, notamment GE Vernova

GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également clôturé en baisse. Le fabricant de serveurs d’IA Dell DELL.N a reculé de 2,9 %.

La plupart des valeurs technologiques à forte capitalisation ont quant à elles consolidé leurs gains enregistrés lors de la dernière séance, le ralentissement du déploiement de l’IA étant perçu comme un facteur favorable.

Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms META.O et Alphabet

GOOGL.O ont progressé de plus de 1 %.

SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et Tesla TSLA.O ont chacune reculé de plus de 1 %, prolongeant ainsi leurs pertes. Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains, notamment dans le but de leur permettre de conserver le contrôle au Texas, l’État d’origine des deux entreprises.

À 7 h 04 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 330 points, soit 0,62 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 15,5 points, soit 0,2 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 145,5 points, soit 0,51 %.

L’indice S&P 500 .SPX a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l’apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l’appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis.

La forte baisse des cours du pétrole lors de la séance précédente avait également soutenu le moral des marchés. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de plus de 1 % jeudi, après avoir chuté de plus de 8 % mercredi.

Les cours du pétrole brut ont été au centre de l’attention cette année, les craintes de perturbations de l’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient ayant entraîné de fortes fluctuations et attisé les inquiétudes inflationnistes.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l’inflation restait élevée, la Réserve fédérale américaine ayant même relevé ses taux d’intérêt en septembre et les marchés anticipant une nouvelle hausse le mois prochain.

Au moins trois responsables de la Fed, dont le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doivent s’exprimer tout au long de la journée, à l’approche d’un rapport crucial sur l’emploi du mois d’octobre, attendu vendredi.

Parmi les autres titres, la société d’évaluation de solvabilité Fair Isaac FICO.N a chuté de 8,5 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre publiées par , tandis que Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, a reculé de 9 % après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre publiées par .

AppLovin APP.O a bondi de 20 % après que la plateforme marketing a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre .