Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 1 % alors que les résultats d'Alphabet ravivent les craintes concernant les dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,51 %, le S&P 500 en baisse de 0,26 %, le Nasdaq en baisse de 1,01 %

* Alphabet pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière si ses pertes se confirment

* Microsoft progresse grâce à la croissance de son activité cloud et à ses flux de trésorerie qui lui offrent un répit

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout de graphiques)

par Shashwat Chauhan

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé d'environ 1 % jeudi, les résultats d'Alphabet ayant ravivé les inquiétudes concernant la hausse des coûts liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient un indicateur clé de l'inflation au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 10,2 % en pré-ouverture, ce qui pourrait faire perdre plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière à la société mère de Google si cette tendance se confirme, après la publication de résultats décevants dans le domaine de la publicité liée aux recherches et d'une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

"Les investisseurs commencent à examiner de près les délais de monétisation par rapport au rythme de consommation des dépenses d’investissement. Certains investisseurs ne donnent plus à tous les hyperscalers un “carte blanche” pour dépenser sans limite", a déclaré Jeremy Saltzberg, vice-président et responsable senior des investissements chez Check Capital Management.

Microsoft MSFT.O a toutefois progressé de 3,6 % après que la société a annoncé des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et prévu une forte croissance de son activité cloud, apportant ainsi une nouvelle preuve que ses investissements massifs dans l’IA portaient leurs fruits.

L’enthousiasme des investisseurs pour les titres liés à l’IA a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l’endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent. L’annonce lundi du dépôt de la demande d’introduction en bourse d’Anthropic aux États-Unis a apporté un répit de courte durée, avant que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA ne refassent surface.

Parmi les autres entreprises ayant réagi rapidement, on peut citer la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O , dont le cours a chuté de 25 % après la publication de ses résultats du troisième trimestre. L’éditeur de logiciels ServiceNow NOW.N a quant à lui perdu 18,2 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

Les entreprises liées aux logiciels, telles que Zscaler

ZS.O et Salesforce CRM.N , figuraient parmi les plus malmenées dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 9,7 % après que des médias ont rapporté que la société était en pourparlers avancés en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a quant à elle progressé de 4,2 %.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a chuté de 3,3 %, suivant la tendance baissière de son concurrent Samsung Electronics 005930.KS après que la société sud-coréenne eut publié ses résultats.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était en baisse, avec Nvidia NVDA.O en recul d’environ 0,7 %, AMD

AMD.O en baisse de 2,8 % et Intel INTC.O en recul de 3,7 %.

Intel INTC.O et Amazon AMZN.O font partie des grandes entreprises technologiques qui doivent publier leurs résultats jeudi après la clôture des marchés.

Parmi les résultats attendus avant l'ouverture de la Bourse figurent ceux des laboratoires pharmaceutiques Merck MRK.N et Eli Lilly LLY.N , du fabricant d'engins de chantier Caterpillar

CAT.N , ainsi que des gestionnaires d'investissements alternatifs Ares Management ARES.N et Blue Owl OWL.N .

À 5 h 18 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 267 points, soit 0,51 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 20,5 points, soit 0,26 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 303 points, soit 1,01 %.

Par ailleurs, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi, comme prévu, choisissant de reporter toute modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine, dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation.

"Cette décision de maintien semble constituer une brève pause destinée à évaluer la situation avant un probable resserrement monétaire en décembre, plutôt qu’une indication qu’aucun resserrement supplémentaire n’est nécessaire", a déclaré Jon Butcher, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Aberdeen.

Le marché attend désormais le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed qui sera publié plus tard dans la journée, afin d’avoir un aperçu des prochaines mesures de la banque centrale. Les chiffres du PIB du troisième trimestre doivent également être publiés.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment actuellement à plus de 81 % la probabilité que la Fed relève ses taux d’intérêt en décembre, les principaux indicateurs d’inflation restant élevés dans un contexte de choc pétrolier lié au conflit au Moyen-Orient.

Les acteurs du marché monétaire anticipent une nouvelle hausse des taux d’ici mi-2027, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres titres, la plateforme de vente en ligne de voitures Carvana CVNA.N a bondi de 7,8 % après que son chiffre d’affaires du troisième trimestre a dépassé les estimations, tandis que Chipotle Mexican Grill CMG.N a progressé de 6,7 % après avoir annoncé des ventes comparables trimestrielles supérieures aux prévisions.