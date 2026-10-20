Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les cours du pétrole progressent et que la saison des résultats approche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,22 %, le S&P en baisse de 0,09 %, le Nasdaq en baisse de 0,5 %

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats des grandes entreprises technologiques.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 3,1 % et Nebius Group NBIS.O a perdu 2,9 % dans les échanges avant l'ouverture, tandis qu'Apple AAPL.O a reculé de 1 % et que Nvidia NVDA.O a légèrement fléchi.

Ces baisses font suite à un bref répit lundi, lorsque le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont progressé, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques après la forte vague de ventes de la semaine dernière, en partie due aux inquiétudes concernant l'endettement de CoreWeave et le coût du financement du développement de l'IA.

“Je considère cela comme un repli au sein d’un marché sélectif plutôt que comme une véritable opportunité d’achat dans le secteur de l’IA ou le début d’une réévaluation plus profonde”, a déclaré Ion Jauregui, analyste chez ActivTrades.

“Les investisseurs se montrent plus sélectifs vis-à-vis des entreprises du secteur de l’IA qu’ils ne l’étaient il y a un an.”

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’IA Elice Group 0158S0.KQ a chuté de près de 30 % lors de son entrée en bourse, passant sous son prix d’introduction après que la société eut levé 201,1 milliards de wons (151,12 millions de dollars) lors de son introduction en bourse.

À 5 h 20 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 115 points, soit 0,22 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 6,75 points, soit 0,09 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 147,75 points, soit 0,5 %.

Le Brent a progressé de 1,7 % à environ 111 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis cinq mois, les opérateurs ayant intégré une prime de risque géopolitique liée aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et aux informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe. O/R

Les investisseurs vont désormais se tourner vers les résultats d’entreprise de cette semaine pour déterminer si les sociétés technologiques sont en mesure de maintenir une forte croissance face à des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats trimestriels de SpaceX SPCX.O et Netflix

NFLX.O sont attendus mardi après la clôture du marché, tandis que les poids lourds Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O devraient publier les leurs mercredi.

General Motors GM.N , Hasbro HAS.O , Halliburton HAL.N et 3M MMM.N font partie des entreprises qui doivent publier leurs résultats avant l’ouverture des marchés mardi.

L'action 3M MMM.N a progressé de 3,9 % après que le conglomérat industriel a annoncé qu'il étendait sa relation commerciale avec Amazon AMZN.O et avait émis un bon de souscription à une filiale d'Amazon, lui accordant le droit d'acheter des actions ordinaires de 3M pour une valeur supérieure à 521 millions de dollars.

Le titre Steel Dynamics STLD.O a chuté de 6,3 % après que le sidérurgiste a publié des résultats inférieurs aux estimations de bénéfices pour le troisième trimestre .