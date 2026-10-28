Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent alors que SK Hynix stimule le secteur des puces électroniques avant la décision de la Fed et la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,17 %, le S&P 500 progresse de 0,1 % et le Nasdaq progresse de 0,41 %

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont progressé mercredi, portés par les valeurs du secteur des puces mémoire après les résultats exceptionnels de SK Hynix. Les investisseurs attendent désormais une série de résultats financiers clés, qui constitueront le prochain test pour le secteur de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a gagné 4 % en pré-ouverture après que son rival sud-coréen SK Hynix 000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel . Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont bondi de 7,8 %.

Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont progressé respectivement de 0,8 % et 4,5 %, tandis que Seagate Technology STX.O a fait figure d’exception, reculant de 3,7 %, après avoir publié ses résultats du premier trimestre.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble a également progressé, avec Nvidia NVDA.O en hausse de 0,8 %, AMD AMD.O en hausse de 1,5 % et Marvell Technology MRVL.O en hausse de 1,7 %.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,2 % à la suite d’un article de presse indiquant qu’OpenAI prévoyait d’acheter les puces d’IA de Google.

À 4 h 53 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 88 points, soit 0,17 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 7,25 points, soit 0,1 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 122 points, soit 0,41 %.

Le Nasdaq .IXIC a progressé d’environ 2 % depuis le début de la semaine, après un premier semestre difficile, grâce à l’amélioration du sentiment vis-à-vis de l’IA suite au dépôt lundi par Anthropic de son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis .

L’attention se porte désormais sur les résultats trimestriels des hyperscalers Microsoft MSFT.O et Alphabet, attendus mercredi après la clôture des marchés, les deux sociétés devant faire état d’une accélération de la croissance de leurs activités cloud.

Les investisseurs examineront de près leurs plans d’investissements pour y déceler des signes indiquant que les investissements massifs dans l’IA génèrent des rendements sur investissement, alors que les inquiétudes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, continuent de peser sur le secteur.

"La demande reste forte, mais alors que les dépenses d’investissement continuent de s’accélérer, le marché s’intéresse de plus en plus aux résultats concrets de toutes ces dépenses", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

"Plus le marché se montre sceptique quant aux rendements sur investissement de l’IA, plus il devient difficile de justifier le rythme actuel des dépenses."

Amazon.com AMZN.O et le fabricant de puces Intel INTC.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine.

Les investisseurs analyseront les résultats du fabricant d’équipements électriques GE Vernova GEV.N ou du laboratoire pharmaceutique Biogen BIIB.O et du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N avant l’ouverture du marché mercredi.

LA DÉCISION DE LA FED ÉGALEMENT AU CENTRE DE L'ATTENTION

La décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d’intérêt est attendue mercredi à 14 h (heure de l’Est), le consensus du marché penchant largement en faveur d’une pause après la hausse du mois dernier.

Les anticipations du marché restent toutefois orientées vers une politique monétaire restrictive, les opérateurs tablant sur au moins trois hausses de 25 points de base d’ici fin 2027, selon les données compilées par LSEG. Les cours ont augmenté, les principaux indicateurs d’inflation restant élevés en raison de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit en cours au Moyen-Orient.

Ces anticipations pourraient être mises à l’épreuve jeudi par la publication du rapport sur les dépenses de consommation des ménages (PCE) de septembre, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, sera également publié cette semaine.

Parmi les autres titres ayant influencé le marché, l’action Robinhood Markets HOOD.O a chuté de 8 % après que la plateforme de trading a manqué les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, tandis que l’action Visa V.N a reculé de 1,7 % après que le géant des paiements électroniques a publié ses résultats du quatrième trimestre.