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Les contrats à terme sur le Nasdaq mènent la baisse après les résultats décevants de Broadcom
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,4%, le S&P en baisse de 0,49%, le Nasdaq en baisse de 1,2%

* Les fabricants américains de puces électroniques reculent après les résultats trimestriels décevants de Broadcom

* CrowdStrike s'effondre en raison de la hausse de ses dépenses d'exploitation trimestrielles

* Données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage et interventions de responsables de la Fed au programme

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chuté jeudi, les résultats décevants de Broadcom ayant pesé sur les valeurs du secteur des puces électroniques, tandis que les investisseurs en actions ont marqué une pause après une forte remontée vers des niveaux records.

L'action Broadcom AVGO.O a chutéde 13,5% en pré-ouverture après que le fabricant de puces a également maintenu ses prévisions à long terme de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ses puces d'IA. Le titre, qui a grimpé de près de 55% ce trimestre, pourrait perdre plus de 270 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se poursuivent tout au long de la séance.

"Broadcom constate que le simple fait d'atteindre, voire de dépasser légèrement, les prévisions ne suffit pas lorsque le marché lui impose des exigences aussi élevées", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchéschez AJ Bell.

D'autres fabricants de puces ont également chuté, avec Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Marvell Technology MRVL.O et Qualcomm QCOM.O en baisse de 4,1% à 7,4%.

La reprise record à Wall Street s'est essoufflée cette semaine, mettant en péril la série de neuf semaines consécutives de gains pour le S&P 500, alors que les investisseurs s'inquiétaient d'une nouvelle flambée des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Bien que les deux parties se soient mises d'accord sur un cessez-le-feu début avril, les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz n'ont guère progressé, ce qui menace de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et d'attiser l'inflation.

"Ce revirement ressemble moins à un changement fondamental de tendance qu’à une combinaison de prises de bénéfices, de positions surévaluées et d’une réévaluation des risques géopolitiques après des semaines de hausses quasi ininterrompues", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

À 06h47 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 204 points, soit 0,4%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 36,75 points, soit 0,49%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 369 points, soit 1,2%.

Une enquête de l'ISM publiée mercredi a montré que le secteur des services américain s'était développé en mai. Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, attendues plus tard dans la journée, constitueront le dernier indicateur économique avant la publication vendredi du rapport mensuel plus complet sur l'emploi.

Ces données donneront au nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, une nouvelle lecture du marché du travail américain alors qu'il s'apprête à participer à sa première réunion de politique monétaire ce mois-ci, à un moment où les consommateurs américains subissent la pression des hausses de prix liées à la guerre en Iran.

Selon les données de LSEG, les traders estiment à 75% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base avant la fin de l'année.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doivent également s'exprimer jeudi, lors de leurs dernières interventions avant la période de silence pré-réunion de la Fed.

Parmi les titres qui ont influencé le marché, CrowdStrike

CRWD.O a chutéde 10,4% après que la société de cybersécurité a annoncé une hausse de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre.

Une tournée de présentation auprès des investisseurs pour SpaceX, dirigée par Elon Musk SPCX.O , débute jeudi en amont de son introduction en bourse le 12 juin. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars et la classerait parmi les 10 premières sociétés cotées aux États-Unis.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
542,5200 USD NASDAQ +4,02%
BROADCOM
479,2300 USD NASDAQ -0,49%
CROWDSTRIKE
747,6100 USD NASDAQ -2,78%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 687,07 Pts Index Ex -1,21%
MARVELL TECH
301,6500 USD NASDAQ +3,73%
MICRON TECHNOLOGY
1 079,5700 USD NASDAQ +1,45%
NASDAQ Composite
26 853,98 Pts Index Ex -0,89%
QUALCOMM
250,0100 USD NASDAQ +3,81%
S&P 500
7 553,68 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 553,68 Pts CBOE -0,74%
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