Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent de 2% alors que les perspectives du secteur des puces électroniques apaisent les craintes liées à l'IA ; les chiffres de l'inflation sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,27%, S&P 500 +0,76%, Nasdaq +2,24%

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Qualcomm s'envole après avoir relevé ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données

* Publication des chiffres de l'inflation PCE à 8h30 (heure de l'Est)

(Mise à jour avec les cours) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé jeudi, le Nasdaq gagnant plus de 2%, les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm ayant ravivé l’optimisme autour de l’IA avant la publication de données clés sur l’inflation plus tard dans la journée.

Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont signalé une forte demande en infrastructures d’IA: leurs clients se sont engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer l’approvisionnement en puces mémoire de Micron, tandis que Qualcomm prévoit un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars dans le secteur des centres de données d’ici 2029.

Micron a bondi de 18% en pré-ouverture, tandis que Qualcomm a grimpé de 11,5%. D’autres fabricants de puces mémoire ont également progressé: Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont enregistré des hausses comprises entre 15,2% et 9,9%. Ces prévisions optimistes ont également entraîné une forte hausse des valeurs technologiques en Asie et en Europe.

Ces résultats ont apporté un nouveau soutien à un rebond porté par le secteur technologique qui s’était essoufflé ces derniers jours, renforçant la pérennité de la tendance liée à l’IA alors que les marchés scrutaient les résultats des fabricants de puces pour déterminer si les valorisations de l’ensemble du secteur restaient justifiées.

«Les actions américaines ont regagné un peu de terrain, les résultats de Micron ayant apporté une nouvelle assurance quant au fait que le cycle d’investissement dans l’IA reste bien intact », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

« Cela a contribué à redonner confiance à l’ensemble du secteur des semi-conducteurs après la récente faiblesse des valeurs à forte croissance, ce qui suggère que les investisseurs restent disposés à faire abstraction de la volatilité à court terme tant que les perspectives de bénéfices continuent de justifier des valorisations élevées. »

Micron et Qualcomm ont progressé respectivement de plus de 200% et 50% au cours de ce seul trimestre. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est en passe d’enregistrer son meilleur trimestre jamais observé, selon les données de LSEG.

Le Nasdaq était toujours en passe d’enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d’année.

À 6h55 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 139 points, soit 0,27%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 57 points, soit 0,76%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 657,25 points, soit 2,24%.

La chute des cours du pétrole à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le début de la guerre en Iran a encore renforcé le sentiment de confiance, les anticipations d’une hausse de l’offre en provenance du Moyen-Orient l’emportant sur les inquiétudes liées à la demande. O/R

L'attention se portera désormais sur l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, dont la publication est prévue à 8h30 (heure de l'Est). Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce qu'il atteigne 4,1% en glissement annuel, soit plus du double de l'objectif de la banque centrale.

« Des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient toutefois renforcer davantage la position des faucons de la Fed et inverser l’optimisme qui a suivi l’annonce de Micron », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

Cela pourrait remettre sur le tapis le sujet délicat de la hausse des coûts d’emprunt, à un moment où les géants de la tech s’endettent de plus en plus pour financer leurs ambitions en matière d’IA, a ajouté Mme Ozkardeskaya.

Les pressions croissantes sur les prix et les déclarations du nouveau président Kevin Warsh, soulignant la nécessité de maîtriser l’inflation, ont conduit les traders à anticiper une hausse des taux d’au moins 25 points de base dès septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group .

Toutefois, la baisse des cours du pétrole laisse entrevoir une lueur d’espoir quant à un éventuel apaisement des pressions inflationnistes, ce qui maintient la possibilité de contenir l’inflation sans relever les taux d’intérêt.

Les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également analysées dans le courant de la journée.

Parmi les autres titres en forte hausse, Bio-Techne Corp

TECH.O a bondi de 20,5% après que l’allemand Merck KGaA

MRCG.DE a accepté d’acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 11,3 milliards de dollars.