 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des salariés de Renault rassemblés contre la fermeture d'un site d'ingénierie dans les Yvelines
information fournie par AFP 25/06/2026 à 14:02

Le logo de la société Renault, le 31 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le logo de la société Renault, le 31 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Une centaine de salariés du constructeur automobile Renault se sont réunis jeudi devant le technocentre du groupe à Guyancourt (Yvelines) pour protester contre la fermeture du site d'ingénierie de Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines) annoncée fin mai, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ce rassemblement intervient au lendemain de l'annonce par la direction de Renault d'un plan de départs volontaires en France concernant 800 ingénieurs, essentiellement dans la région Ile-de-France, dans le cadre d'un projet de réorganisation de son pôle ingénierie destiné à faire face à la concurrence chinoise.

Sous une chaleur écrasante, les manifestants, rassemblés à l'appel de la CGT et de SUD, ont protesté contre la décision de fermer d'ici fin 2027 le site de Villiers-Saint-Frédéric, qui emploie 500 salariés et 350 prestataires, selon les syndicats.

Cette "annonce brutale, du jour au lendemain, a beaucoup de mal à passer, on n'est pas prêts", a réagi Corinne, employée à Villiers-Saint-Frédéric depuis 30 ans et qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Elle a déploré les propositions "dérisoires" de la direction pour indemniser les salariés qui doivent tous être transférés vers le technocentre de Guyancourt.

Plus globalement, les salariés ont fait part de leurs inquiétudes après les annonces de mercredi.

Le groupe a dit vouloir recruter en CDI entre 150 et 200 nouveaux ingénieurs avec des compétences spécifiques parallèlement aux départs volontaires.

Mais pour Christian Morel, secrétaire de SUD Renault Ampere et salarié du technocentre, il s'agit d'un "plan social déguisé".

"Soit la porte est ouverte pour la rupture conventionnelle collective, les départs soi-disant volontaires, soit il faut trouver une mobilité interne en sachant qu'il y a de moins en moins d'opportunités parce que les postes disparaissent partout", a-t-il déploré.

Pour Antoine Becherel, ingénieur pour le développement de véhicules utilitaires sur le site de Villiers-Saint-Frédéric, l'argument d'une réduction des effectifs pour faire face à la concurrence chinoise est par ailleurs erroné.

"En Chine, ils sont très performants, c'est vrai, mais ils sont aussi très nombreux", a-t-il indiqué.

"Et c'est parce qu'ils sont très nombreux qu'ils arrivent à sortir des modèles qui sont maintenant presque aussi bien, voire meilleurs que les nôtres", poursuit-il.

Renault compte actuellement 11.000 ingénieurs dans le monde, dont la moitié en France, sur un effectif total mondial de 100.000 personnes.

Le groupe avait indiqué en avril prévoir de supprimer 15 à 20% de l'ensemble de ses postes d'ingénierie d'ici deux ans sur un total d'environ 12.000 ingénieurs.

Le constructeur n'avait alors pas évoqué de licenciements mais avait affirmé qu'il étudierait des mesures de reconversion, d'évolution des compétences ou encore de départ anticipé.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

RENAULT
26,4000 EUR Euronext Paris -0,79%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:15

    Ah la GGT ? en Mouvement

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Stéphanie Rist à Paris, le 22 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Canicule : à Paris, 25 victimes d'arrêts cardiaques en 24 heures, plus du double de la moyenne habituelle
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 15:07 

    Au niveau national, les autorités sanitaires observent "une multiplication par quatre des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur". A Paris, 25 personnes ont été victimes d'arrêts cardiaques sur la seule journée de mercredi, contre "moins de 10 ... Lire la suite

  • La centrale nucléaire du Bugey. (illustration) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Canicule : EDF met trois réacteurs nucléaires à l'arrêt
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 14:19 

    "La France dispose des moyens de production pour couvrir les besoins en électricité des Français, y compris en cas d'arrêt de moyens de production", a rassuré RTE. La Seine et le Rhône étant trop chauds, EDF a été contraint d'arrêter jeudi 25 juin deux réacteurs ... Lire la suite

  • Image extraite d'une vidéo filmée par les forces de la Marine nationale française le 23 juin 2026 et diffusée le 25 juin 2026 montrant un officier de la Marine nationale française observant aux jumelles le pétrolier Deliver avant son interception en Méditerranée ( Etat-Major des Armees / Handout )
    La France arraisonne un cinquième pétrolier de la flotte fantôme russe
    information fournie par AFP 25.06.2026 14:12 

    La marine française a intercepté mardi en Méditerranée centrale un nouveau pétrolier soupçonné de faire partie de la "flotte fantôme" russe, Paris affichant sa détermination à empêcher la Russie de contourner ainsi les sanctions économiques prises en raison de ... Lire la suite

  • Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    information fournie par Ecorama 25.06.2026 14:10 

    L’or est repassé sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre, en forte baisse par rapport à son record de janvier. Anticipations de hausse des taux de la Fed, arbitrages des investisseurs vers des placements rémunérateurs, prises ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,64 -3,61%
CAC 40
8 427,21 +0,50%
Pétrole Brent
73,15 +0,01%
SOITEC
112,55 +4,89%
TOTALENERGIES
68,71 -1,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank