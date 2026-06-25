Mondial-2026: après le Brésil, au tour des Pays-Bas ?

Le défenseur des Pays-Bas Denzel Dumfries (à gauche) et son sélectionneur Ronald Koeman lors d'un entraînement durant la Coupe du Monde 2026 à Kansas City, le 24 juin 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Après le Brésil de Neymar, facile vainqueur de l'Ecosse et tête de gondole d'un groupe de six qualifiés de plus mercredi, de nouvelles nations, dont les outsiders néerlandais, peuvent décrocher leur billet pour les 16es du Mondial-2026 jeudi, à l'occasion du troisième et dernier match de leur groupe.

Si l'Allemagne est déjà assurée d'être première de son groupe E, l'Equateur, la Côte d'Ivoire, et le Petit Poucet Curaçao sont toujours en lice pour le deuxième tour. Le Maroc et le Brésil connaîtront également à l'issue de cette journée leurs adversaires en 16es: Suède, Japon ou Pays-Bas ?

. Pays-Bas, Japon et Suède à la lutte

Dans le groupe F, tout reste encore à jouer ou presque à l'occasion de ce dernier round.

Seule la Tunisie, après deux déroutes (5-1 contre la Suède, 4-0 contre le Japon) est déjà éliminée, même si son nouveau sélectionneur Hervé Renard, arrivé après le premier match, en appelle à la "dignité et la fierté" de ses joueurs face aux Pays-Bas.

Mais les Oranje ont leur destin en main pour conserver la première place, ragaillardis par leur festival offensif contre la Suède, après des débuts difficiles contre le Japon (nul 2-2).

En cas de revers, les coéquipiers de Virgil van Dijk pourraient être devancés par le Japon ou la Suède, qui s'opposent dans le même temps à Arlington. Une fois ces matches achevés, deux nouvelles affiches des 16es seront connues: le premier de ce groupe F affrontera le Maroc, deuxième du groupe C, lundi à Monterrey tandis que son dauphin fera face aux quintuples champions du monde brésiliens le 29 juin à Houston.

. Allemagne et Etat-Unis sans pression

Assurés de terminer premier du groupe D, les Etats-Unis disputent à Los Angeles un match sans enjeu autre que conserver leur dynamique face à la Turquie, qui est elle déjà éliminée.

Les deux autres membres du groupe, l'Australie et le Paraguay, trois points chacun, se disputent la deuxième place qualificative à Santa Clara. En cas de nul, les Socceroos conserveraient grâce à leur meilleure différence de but leur avance face aux Paraguayens, qui auraient cependant toujours une chance de passer comme meilleurs 3es avec 4 points.

Comme les Américains, les Allemands sont assurés de garder la tête du groupe E. Mais l'Equateur du Parisien Willian Pacho a lui besoin d'une victoire contre la Mannschaft pour espérer avancer en 16es, après une défaite contre la Côte d'Ivoire et un nul décevant contre Curaçao.

Ce dernier, Petit Poucet de la compétition, peut également espérer rejoindre les 16es, à condition de s'imposer contre les Eléphants ivoiriens. Mais ces dernier, auteur d'une prestation solide contre l'Allemagne malgré la défaite (2-1), n'ont besoin que d'un nul.

. "Vini, vidi, vici"

L'ailier du Brésil Vinicius Jr a inscrit un doublé contre l'Ecosse le 24 juin 2026 à Miami ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le Brésil, en rodage lors des deux premiers matches, a montré du mieux à Miami mercredi, en venant à bout d'une Ecosse bien fragile avec un doublé de Vinicius Jr (3-0).

L'attaquant du Real Madrid en est à 4 buts dans cette édition, comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, pour l'heure tous derrière Lionel Messi (5).

En plus de jouer "maintenant comme une équipe", comme se félicite le sélectionneur Carlo Ancelotti, le Brésil a également enregistré le retour de sa superstar Neymar, qui a joué une vingtaine de minutes, sa première apparition sous le maillot auriverde depuis sa grave blessure à un genou en octobre 2023.

Dans l'autre match du groupe C à Atlanta, le Maroc a dû batailler pour battre (4-2) une éliminée mais décomplexée équipe d'Haïti qui a mené deux fois, et ainsi sécuriser sa deuxième place qualificative.

. Premières pour le Canada et la Bosnie

Les supporters de la Bosnie-Herzégovine fêtent la qualification de leur pays pour les 16es de finale du Mondial-2026, à Sarajevo, le 24 juin 2026 ( AFP / ELVIS BARUKCIC )

Le Canada, troisième pays coorganisateur, va découvrir la phase à élimination directe d'un Mondial, après deux échecs en 1986 et 2022. Et ce, malgré une défaite 2-1 à Toronto contre la Suisse, qui termine première du groupe B.

La Nati jouera son prochain match à Vancouver jeudi prochain contre un adversaire encore inconnu.

Les Canucks, portés jusqu'à présent par leur vibrant public, se déplaceront à Los Angeles dimanche pour ouvrir ces 16es de finale, face à l'Afrique du Sud, qui a créé la surprise dans le groupe A en battant la Corée du Sud (1-0) pour décrocher la première qualification de son histoire pour une phase à élimination directe.

La Bosnie-Herzégovine, victorieuse du Qatar (3-1) dans le groupe B, est également qualifiée en tant que meilleure 3e.