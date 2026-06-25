Ryanair accepte "à contrecœur" d'attribuer des sièges gratuits pour les parents

( AFP / JAIME REINA )

Visée par une enquête du régulateur britannique de la concurrence sur les frais facturés aux parents pour s'asseoir à côté de leurs enfants, la compagnie à bas coûts Ryanair a annoncé jeudi modifier sa politique pour s'aligner sur les pratiques du secteur.

"Nous nous plierons à contrecœur à cette norme sectorielle, car nous ne voulons pas perdre de temps à expliquer à des régulateurs mal informés à quel point ils se méprennent" sur l'intérêt des consommateurs au Royaume-Uni et en Europe, affirme dans un communiqué le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary.

Pour les réservations effectuées à partir de jeudi, les adultes voyageant avec des enfants qui ne souhaitent pas payer un siège réservé "seront informés de l'attribution de leur siège (gratuite) après leur enregistrement", précise Ryanair.

Mais les familles optant pour cette attribution aléatoire de sièges seront généralement placées vers l'arrière de l'avion, prévient la compagnie, "car les rangées avant ont tendance à être réservées en priorité et à se remplir en premier".

La Competition and Markets Authority (CMA) avait ouvert une enquête il y a deux semaines, soulignant que "les conditions générales de Ryanair exigent qu'au moins un parent soit assis avec ses enfants âgés de 2 à 11 ans" en réservant un "siège familial" payant.

Ces frais s'élèvent généralement à environ 8 livres (9,28 euros) par trajet, précisait le régulateur, qui rappelait que cette pratique est bannie en Italie mais "utilisée sur la majorité des liaisons de Ryanair au départ du Royaume-Uni".

Selon la CMA, qui disait vouloir déterminer s'il s'agissait "d'une clause contractuelle abusive", Ryanair était la seule grande compagnie au départ du Royaume-Uni à imposer ce type de frais.

La compagnie irlandaise, qui assurait "respecter pleinement l'ensemble des lois et réglementations applicables", faisait valoir de son côté que son système était avantageux car il permettait à un adulte, en choisissant un seul siège payant, d'avoir jusqu'à quatre enfants assis à côté sans aucun frais supplémentaires.

Selon M. O'Leary, connu pour son franc-parler, la politique de placement des familles du transporteur était même "universellement saluée par les consommateurs comme la plus progressiste et la plus transparente d'Europe".

Ryanair précise que les familles qui souhaitent choisir leurs sièges au moment de la réservation et s'asseoir à l'avant de l'avion pourront toujours le faire, "moyennant des frais de réservation de siège".