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Les contrats à terme sur le diesel américain reculent après l'annonce d'un projet d'interdiction des exportations
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 19:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour dans l'ensemble du texte, ajout des paragraphes 3 à 9)

Les contrats à terme sur le diesel à très faible teneur en soufre américain HOc1 ont chuté de plus de 6 % mercredi après que Politico a rapporté que l’administration du président américain Donald Trump préparait un projet visant à interdire les exportations de diesel pendant 90 jours.

Le contrat à terme d'octobre s'échangeait en dernière cotation à 4,7512 dollars le gallon, en baisse de 3,9 %.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records aux États-Unis et en Europe, les conflits en Iran et en Ukraine ayant fortement réduit les exportations de certains des plus grands producteurs, tels que la Russie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

M. Trump a déclaré mardi qu'il soutenait une interdiction des exportations de diesel, alors que les candidats républicains engagés dans certaines des courses électorales les plus serrées de novembre ont appelé à cette mesure afin de freiner la hausse record des prix des carburants.

Cependant, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi qu’une interdiction américaine des exportations de diesel ne fonctionnerait pas et pourrait faire grimper les prix de l’essence et du kérosène.

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