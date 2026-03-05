Les contrats à terme sur indices boursiers américains restent stables, les investisseurs s'interrogeant sur les retombées de la guerre au Moyen-Orient

* Futures: Dow en baisse de 0,16%, S&P 500 en baisse de 0,01%, Nasdaq stable

* Le conflit au Moyen-Orient soulève des inquiétudes quant à l'inflation, compliquant les décisions politiques de la Fed

* Broadcom fait un bond en avant grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'IA

* Les valeurs de l'énergie et de la défense sont en hausse alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les fortes prévisions de Broadcom < AVGO.O > qui prévoient que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépassera les 100 milliards de dollars l'année prochaine ont stimulé le sentiment, faisant grimper les actions du concepteur de puces de 7,6 % dans les échanges de pré-marché.

Bien que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute de février.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût de tout rapport indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre, par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG .

"Les perspectives de la politique de la Réserve fédérale deviennent plus compliquées. Un choc énergétique prolongé réduirait la marge de manœuvre pour les réductions de taux, en particulier si l'inflation globale s'accélère à nouveau. Ce risque est maintenant pris en compte par les marchés en temps réel", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal de marché chez Capital.com.

À 05:36 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 76 points, ou 0,16%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 0,5 points, ou 0,01%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 0,75 point, ou est resté stable.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a légèrement augmenté, reflétant la nervosité générale des investisseurs, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux, étaient en baisse de 0,2 %.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont les plus sensibles aux prix de l'énergie, ont été mitigées. American Airlines AAL.O a glissé de 0,9%, tandis que Carnival CCL.N a légèrement augmenté de 0,7%.

Les prix des métaux précieux, valeur refuge, ont légèrement augmenté, aidant les mineurs Harmony Gold HMY.N et Alamos Gold

AGI.N à gagner 1,2% chacun. Un conflit prolongé pourrait également perturber l'approvisionnement en matériaux clés pour la fabrication de semi-conducteurs et entraver le déploiement de centres de données par les leaders de l'intelligence artificielle au Moyen-Orient. Les actions du secteur des puces ont également été mitigées, avec Nvidia NVDA.O stable et Advanced Micro Devices

AMD.O en baisse de 0,7 %.

Les sociétés énergétiques telles que Cheniere Energy LNG.N et Valero Energy VLO.N ont légèrement progressé, tandis que les valeurs de défense telles que RTX RTX.N et Aerovironment

AVAV.O ont augmenté de 0,8 % chacune. Les remarques de la vice-présidente de la Fed américaine, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée, de même que le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les projecteurs se tourneront vers le rapport sur les emplois non agricoles vendredi.