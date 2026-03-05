(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Meta, Trade Desk)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires lié aux puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, signe d'une demande croissante pour les puces personnalisées sur un marché dominé par Nvidia. L'action grimpe d'environ 7% en avant-Bourse.

* KROGER KR.N a déclaré jeudi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice mitigés pour l'année en cours, la chaîne de supermarchés naviguant dans un environnement de dépenses incertain sous la direction d'un nouveau directeur général. L'action perd 1,3% en avant-Bourse.

* META META.O a annoncé jeudi que ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) seraient autorisés à utiliser WhatsApp pendant un an, une mesure qui vise à éviter une éventuelle décision provisoire des autorités antitrust européennes après des plaintes déposées par des concurrents exclus du service de messagerie.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a lancé un site web pour vendre certains de ses médicaments directement aux patients américains qui n'ont pas d'assurance ou qui paient leurs médicaments de leur poche.

* MORGAN STANLEY MS.N a licencié environ 3% de ses effectifs, soit environ 2.500 employés, dans toutes ses divisions, a déclaré mercredi à Reuters une personne proche du dossier.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a annoncé mercredi des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations, misant sur la demande tirée par le marketing pour ses vêtements et accessoires auprès des acheteurs aisés, malgré la persistance des pressions liées aux droits d'importation aux États-Unis.

* EXXON MOBIL XOM.N s'apprête à expédier au moins 300.000 barils d'essence depuis la côte américaine du golfe du Mexique afin de couvrir ses propres besoins d'importation en Australie, une première pour le géant pétrolier, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O a cessé la production de ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées, connues sous le nom de puces H200, destinées au marché chinois, a rapporté jeudi le Financial Times.

* TRADE DESK TTD.O bondit d'environ 20% après que The Information a rapporté qu'OpenAI a entamé des discussions préliminaires avec la société de technologie publicitaire en vue de vendre des publicités.

