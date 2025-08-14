Les contrats à terme font une pause après des gains constants à Wall St, les données sont au centre de l'attention

Futures: Dow en hausse de 0,02%, S&P 500 en baisse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,09%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi après une forte hausse à Wall Street cette semaine et les investisseurs attendaient de nouvelles données économiques pour évaluer le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les données reflétant la faiblesse du marché du travail ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain, malgré un autre rapport suggérant que les pressions sous-jacentes sur les prix sont à la hausse.

Les attentes d'une Fed dovish ont encouragé les investisseurs à se tourner vers des actions plus risquées, envoyant l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC à des niveaux records au cours des deux dernières sessions, et plaçant le Dow Jones .DJI à portée de main d'un record historique.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt de la banque centrale en septembre et s 'attendent à des baisses de même ampleur en octobre et en décembre.

Les analystes n'en sont pas si sûrs.

"Le marché est trop satisfait de la certitude apparente que la Fed réduira ses taux le mois prochain, en particulier avec une inflation qui a été supérieure à l'objectif pendant 53 mois consécutifs, et qui évolue clairement dans la mauvaise direction", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

Un rapport a également montré que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'est opposée à la nécessité d'une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain, un jour après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait déclaré qu'une réduction agressive d'un demi-point était possible .

À 05:24 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 8 points, ou 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 21,25 points, ou 0,09%.

L'accent est maintenant mis sur une série de données attendues à 8h30 ET, y compris les demandes hebdomadaires de chômage et l'indice des prix à la production pour le mois de juillet, à un moment où les marchés sont également préoccupés par la qualité des données économiques à la suite des réductions budgétaires et de personnel.

Certains éléments du rapport sur l'inflation des prix à la production alimentent la jauge d'inflation préférée de la Fed - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

La reprise de Wall Street depuis les creux d'avril a également fait grimper les valorisations du S&P 500 au-delà des moyennes à long terme, grâce aux bénéfices plus élevés que prévu des grandes entreprises et à une plus grande clarté sur les accords commerciaux.

"Je maintiens mon orientation haussière sur les actions. Franchement, il est difficile de ne pas le faire - la croissance des bénéfices est impressionnante, le ton sur le commerce devient beaucoup plus doux, l'économie reste résiliente et, même si ce dernier point vacille, la Fed (a) une grande marge de manœuvre pour assouplir sa politique", a déclaré M. Brown.

Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations , le boom de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande d'équipements de réseau de la part des clients de l'informatique dématérialisée. Les actions étaient en baisse de 1 % dans les échanges avant bourse.

Birkenstock BIRK.N a gagné 3,5 % après que le fabricant de sandales a dépassé les attentes trimestrielles. Les rapports trimestriels de Deere DE.N et Tapestry TPR.N sont également attendus avant la cloche.

Pendant ce temps, un rapport de Reuters a déclaré que l'administration du président Donald Trump est probablement à quelques semaines d'annoncer les résultats d'une enquête sur les importations de produits pharmaceutiques et de nouveaux tarifs douaniers américains spécifiques au secteur.

Les entreprises du secteur de la santé telles que Eli Lilly

LLY.N et Merck .MRK.N ont été peu modifiées. Le secteur plus large .SPXHC a connu la plus forte baisse de l'indice S&P 500 cette année.