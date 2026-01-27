Les contrats à terme du S&P et du Nasdaq augmentent à l'approche de la grande semaine de résultats ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

Futures: Dow en baisse de 0,08%, S&P 500 en hausse de 0,25%, Nasdaq en hausse de 0,54%

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté mardi, les investisseurs se positionnant pour une série de résultats des constructeurs automobiles aux compagnies aériennes plus tard dans la journée.

Les contrats à terme du Dow Jones ont été retardés, sous la pression d'une chute de 8,6% de UnitedHealth UNH.N après que l'administration du président Donald Trump ait proposé une augmentation modeste des taux de paiement de l'assureur Medicare .

L'assureur devrait également publier ses résultats avant la cloche. Ses pairs Humana HUM.N et CVS CVS.N ont chuté de 13,7% et 9,4%, respectivement.

À 05:22 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 40 points, ou 0,08%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 17,25 points, ou 0,25%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 140 points, ou 0,54%.

Le marché en général se concentre sur une série d'entreprises phares, dont UPS UPS.N et Boeing BA.N , ainsi que General Motors GM.N et American Airlines AAL.O , qui devraient toutes publier leurs résultats trimestriels avant la cloche.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Parmi les 64 sociétés qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant ainsi le coup d'envoi des résultats des "Sept Magnifiques", qui constitueront un test pour le commerce de l'IA qui a soutenu la reprise de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les investisseurs se concentreront sur les prévisions des entreprises et sur les commentaires relatifs aux dépenses d'investissement et à la monétisation pour juger de l'ampleur de la dynamique du marché de l'IA, les signes d'encombrement ayant récemment stimulé une rotation vers les petites capitalisations et d'autres parties sous-évaluées du marché.

L'indice Russel 2000 a augmenté de plus de 7 %, tandis que l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a progressé de 6,5 % ce mois-ci, contre un gain de 1,5 % pour l'indice de référence S&P 500.

SURVEILLANCE DE LA FED

La Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés dans la fourchette de 3,5 % à 3,75 %.

Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Les traders seront également attentifs à tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed, même s'il est peu probable que le président Jerome Powell et ses collègues répondent aux spéculations sur la personne que Trump pourrait nommer à la tête de la banque centrale.

Les questions relatives à l'indépendance de la Fed ont refait surface au début du mois après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête impliquant M. Powell, tandis que M. Trump a déclaré qu'il annoncerait bientôt un choix pour lui succéder.

Les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois de janvier sont attendus à 10h00 ET, et devraient augmenter à 90,9 points contre 89,1 en décembre.

Le risque d'une fermeture partielle du gouvernement américain a également été évoqué avant la date limite de financement du 30 janvier, alors qu'une deuxième fusillade mortelle par des agents fédéraux à Minneapolis accentue l'examen des mesures de répression de l'immigration prises par M. Trump.

Parmi les autres mouvements boursiers, Salesforce CRM.N a augmenté de 2,2% après que l'armée américaine a attribué à la société un contrat de 5,6 milliards de dollars.