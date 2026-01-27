L'Allemagne promet un million d'euros à qui identifiera les responsables du blackout de Berlin

La police et les services de secours enquêtent sur le site d’un incendie de câbles haute tension sur un pont près de la centrale électrique de Lichterfelde, à l'origine d'un blackout à Berlin, le 3 janvier 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le gouvernement allemand a promis mardi une récompense d'un million d'euros à qui "mènera aux auteurs" du sabotage ayant provoqué un vaste blackout à Berlin début janvier, une mesure exceptionnelle alors que l'enquête visant un mystérieux groupe d'extrême-gauche s'est enlisée.

Cette attaque, revendiquée par la Vulkangruppe (groupe Volcan), groupuscule dont on ne sait rien ou presque malgré des années d'activité, avait mis en évidence la faiblesse de certaines infrastructures critiques, au moment même où les autorités veulent les muscler face à la menace russe.

Le parquet et la police "annoncent une récompense d'un million d'euros pour toute information permettant d'identifier les auteurs", a dit le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt lors d'une conférence de presse.

L'annonce intervient alors qu'aucun progrès dans l'enquête n'a été rendu public, près d'un mois après les faits, lorsque quelque 45.000 foyers sont restés sans courant pendant près d'une semaine.

Le 3 janvier, l'incendie criminel d'une installation électrique dans le sud-ouest de la capitale avait plongé dans le noir plus de 100.000 personnes, privé certains de chauffage, coupé les réseaux mobiles et internet et paralysé les transports en commun.

Le retour à la normale n'est intervenu que le 7 janvier.

- Une douzaine d'attaques -

Le parquet fédéral avait lui rapidement lancé une enquête pour "appartenance à une organisation terroriste" et "sabotage", après une revendication en ligne par la "Vulkangruppe".

Ce groupe avait déjà revendiqué une douzaine d'attaques depuis 2011, dont l'une en mars 2024 ayant visé une usine Tesla près de Berlin, où des lignes électriques alimentant le site avaient été incendiées.

Jamais les autorités n'ont identifié les auteurs, des complices ou des membres du groupuscule.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, qui a lui-même été très critiqué pour sa gestion de la crise, a salué l'annonce de la récompense, qui démontre, selon lui, que l'arrestation des auteurs est "la plus haute priorité".

"Quiconque s'en prend à nos infrastructures critiques met délibérément en danger des vies humaines", a-t-il écrit sur X.

- Protéger les infrastructures -

Alors que par ailleurs, l'Allemagne n'a cessé de dénoncer une campagne de sabotage et d'espionnage russe, la gigantesque panne provoquée par l'incendie d'une seule installation et l'absence de systèmes parallèles permettant de garantir le fonctionnement avait jeté une lumière crue sur la vulnérabilité d'une infrastructure critique de la capitale allemande.

M. Dobrindt a dès lors promis que cette semaine la chambre basse du parlement, le Bundestag, allait adopter une nouvelle loi sur la protection des infrastructures critiques.

Mais des voix critiquent ce texte, attendu depuis des mois. De nombreux acteurs du secteur, des milieux d'affaires et des politiques jugent le projet existant trop bureaucratique pour être efficace.

Selon eux, il oblige aussi à une trop grande transparence sur ces infrastructures, ce dont pourraient profiter des acteurs malintentionnés.

M. Dobrindt a admis mardi que déjà "nous divulguons trop d'informations publiques concernant nos infrastructures critiques".

Le ministre a également assuré que la lutte contre les groupes d'extrême gauche menant des sabotages au nom de la lutte contre le capitalisme ou pour l'environnement allait être renforcée, alors que ce phénomène reste assez répandu en Allemagne notamment à Berlin.