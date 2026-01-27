General Motors: Ebit en hausse au 4e trimestre grâce à la forte demande de SUV et de pick-ups

Le logo GM

General Motors a annoncé mardi un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) en ‍hausse au quatrième trimestre, porté par les solides ventes de ses SUV crossover et de ses pick-ups à prix ‌abordables.

Son Ebit ajusté a augmenté d'environ 13% pour atteindre 2,84 milliards de dollars (2,39 milliards d'euros), contre 2,51 ​milliards de dollars il y a un an.

Le groupe ⁠a déclaré s'attendre à un Ebit ajusté annuel compris entre 13 et 15 milliards de ⁠dollars, une fourchette ‍dont le point médian dépasse les attentes ⁠des analystes, fixées à 13,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le résultat net de GM a ​été affecté par une charge de 6 milliards de dollars liée au ralentissement de l’activité dans les véhicules électriques. ⁠Une grande partie de cette charge est ​associée à des annulations de contrats et à ​des règlements avec ​des fournisseurs, qui avaient anticipé des volumes de production ​bien plus élevés avant ⁠le retournement du marché.

Le groupe se montre toutefois optimiste pour 2026, réaffirmant sa stratégie dans les véhicules électriques, augmentant de 20% son dividende trimestriel et approuvant un nouveau programme ‌de rachat d’actions de 6 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel global a reculé de 5,1%, à environ 45,3 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente.

(Reportage Nathan Gomes et Kalea Hall, version française Elena Smirnova, édité ‌par Sophie Louet)