 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 055,55
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq grimpent en raison d'un regain d'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Futures: Dow en baisse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,16%, Nasdaq en hausse de 0,35%

Les contrats à terme liés aux indices S&P 500 et Nasdaq ont augmenté tôt ce jeudi, un jour après que les données sur les emplois privés plus faibles que prévu aient renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se sont préparés à une session pauvre en données en raison de la fermeture du gouvernement américain.

Les investisseurs restent sensibles à tout signe d'assouplissement de la politique monétaire, l'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt étant à l'origine d'une grande partie du récent rallye qui a porté les actions à des niveaux de valorisation élevés.

Le manque de données créé par la fermeture du gouvernement a poussé les investisseurs à s'appuyer davantage sur des sources alternatives, telles que le rapport national sur l'emploi ADP de mercredi, qui s'est avéré beaucoup plus faible que prévu.

"Il est probable que cela renforce ceux qui, au sein du comité de décision de la Fed, pensent que la situation de l'emploi mérite au moins une réduction supplémentaire", a déclaré Arnim Holzer, stratège macroéconomique mondial chez Easterly EAB.

La publication de l'ADP étant potentiellement la seule donnée disponible sur le marché du travail pendant un certain temps, les traders ont rapidement interprété la lecture plus faible comme suffisante pour faire pencher la Fed vers une réduction des taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

"Cela suggère que l'économie américaine a un besoin presque urgent d'un soutien politique supplémentaire", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

À 05:06 a.m. ET, le Dow e-minis YMcv1 était en baisse de 16 points, ou 0,03%, le U.S. S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 10,75 points, ou 0,16%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 88,5 points, ou 0,35%

L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones ont terminé à des niveaux records mercredi.

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un indicateur clé de la santé du marché du travail, qui devait être publié jeudi, sera la première victime des données de la fermeture du gouvernement qui a commencé mercredi au milieu d'une impasse entre les Républicains et les Démocrates.

Historiquement, les fermetures de gouvernement ont eu un impact limité sur les marchés boursiers. Mais comme les investisseurs surveillent de près les signes d'assouplissement monétaire, le vide actuel des données pose un risque plus important pour la capacité de la Fed à évaluer l'économie et à guider sa politique.

Plus tard dans la journée de jeudi, les investisseurs analyseront également les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas.

Parmi les actions individuelles, Tesla TSLA.O était en hausse de 1,5 % dans les échanges de pré-marché avant son rapport trimestriel sur les livraisons , tandis que les actions de Lithium Americas LAC.N LAC.TO cotées à la Bourse de New York ont chuté de 2,4 % après que Canaccord Genuity a rétrogradé le titre.

Les agences d'évaluation du crédit Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N ont chuté de 11,1 % et 7,1 %, respectivement, après que FICO FICO.N a lancé un programme qui pourrait permettre aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès aux évaluations de crédit sans dépendre des agences d'évaluation. FICO a augmenté de 1,2 %.

Véhicules électriques

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 441,10 Pts Index Ex +0,09%
EQUIFAX INC
253,810 USD NYSE -1,08%
FAIR ISAAC
1 512,060 USD NYSE +1,04%
LITHIUM
9,810 CAD TSX +23,40%
LITHIUM
7,030 USD NYSE +22,69%
NASDAQ Composite
22 755,16 Pts Index Ex +0,42%
S&P 500
6 711,20 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 711,20 Pts CBOE +0,34%
TESLA
459,4600 USD NASDAQ +3,31%
TRANSUNION
82,250 USD NYSE -1,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des objets entreposés à l'intérieur d'un abri antibombes à Vilnius, le 21 août 2025 ( AFP / Petras Malukas )
    Par crainte de la guerre, la Lituanie se met à construire des abris antibombes
    information fournie par AFP 02.10.2025 12:27 

    Des intrusions récentes de drones en Lituanie et chez ses voisins ont suscité des craintes d'une attaque russe à grande échelle, incitant ce pays balte à encourager la construction d'abris antibombes. Tout le monde n'a pas encore répondu à l'appel, mais Vidas Magnavicius ... Lire la suite

  • 55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris
    Dassault Aviation: Commande de la DGA pour cinq Falcon 2000 Albatros
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:23 

    Dassault Aviation a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). "Plusieurs ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:10 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq. *

  • stellantis (Crédit: / stellantis)
    Stellantis, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 2 octobre 2025
    information fournie par AOF 02.10.2025 12:10 

    (AOF) - Stellantis (+6,81%, à 8,689 euros) Stellantis est particulièrement entouré en bourse au lendemain d'un gain de déjà 3,35%. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank