Wall Street portée par la tech et l'IA
information fournie par AFP 06/10/2025 à 22:10

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,71%, à 22.941,67 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,36%, à 6.740,28 points, atteignant tous deux un nouveau record. Seul le Dow Jones a reculé, cédant 0,14%.

Valeurs associées

S&P GLOBAL
478,350 USD NYSE -0,30%
