Les contrats à terme de Wall Street restent stables alors que les rendements obligataires reprennent leur ascension ; Walmart recule après la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,19 %, S&P 500 -0,04 %, Nasdaq -0,05 %

* Walmart s'effondre après une rare contre-performance de ses ventes comparables trimestrielles

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

(Mise à jour avec les résultats de Walmart, ajout d’un commentaire d’analyste) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés globalement en retrait jeudi, les rendements des obligations d’État ayant rebondi après un répit en début de semaine, tandis que les marchés évaluaient les résultatsde Walmart.

Le leader du secteur de la grande distribution a chuté de 5,8 % en pré-ouverture après avoir manqué les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des prix de l'essence.

Les inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole, induite par le conflit avec l'Iran, ainsi que l'augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires cette semaine, propulsant le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR à son plus haut niveau depuis près de deux décennies.

Les rendements ont toutefois fortement reculé lors de la séance précédente, après que le Trésor américain a annoncé des mesures de soutien en faveur des obligations à long terme, ce qui a renforcé l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale.

Mercredi,le rendement des bons du Trésor à 30 ans

US30YT=RR a légèrement progressé de 2,3 points de base pour s’établir à 5,217 %. Quant àl’obligation de référence à 10 ans

US10YT=RR , son rendementa également légèrement augmenté pour s’établir en fin de séance à 4,67 %.

Dans ce contexte, le département du Trésor a annoncé mercredi que la dette totale des États-Unis avait dépassé pour la première fois les 40 000 milliards de dollars .

"Ces évolutions combinent plusieurs facteurs qui ont historiquement pesé sur les actifs risqués: la hausse des rendements obligataires, la hausse des cours du pétrole et la faiblesse des actions liées aux technologies et à l'IA," ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

"Bien qu’ils méritent notre attention, nous ne pensons pas que les récentes fluctuations du marché remettent en cause les fondamentaux favorables aux actions."

À 7 h 16 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 103 points, soit 0,19 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 3 points, soit 0,04 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cedaient 15,25 points, soit 0,05 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés jeudi: Apple

AAPL.O et Alphabet GOOGL.O ont légèrement reculé de 0,1 %, tandis que Nvidia NVDA.O et Meta META.O ont légèrement progressé.

Les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 2,7 %, prolongeant ainsi leur hausse pour la cinquième séance consécutive, sur fond d’impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran et de perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les récentes évolutions macroéconomiques ont fait reculer le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI par rapport aux plus hauts historiques atteints plus tôt ce mois-ci, dans le sillage d’une saison des résultats solide, les chiffrespubliés par les entreprises de plusieurs secteurs, notamment certains géants de l’IA, dressant un tableau très positif du monde des affaires américain.

Les investisseurs attendront avec intérêt la publication, plus tard dans la journée, du rapport sur les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, ainsi que les déclarations du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , publié mercredi, avait révélé des inquiétudes au sein de la banque centrale quant à l’aggravation de l’inflation, "plusieurs" responsables étant prêts à relever les taux d’intérêt et "nombreux" à estimer qu’une hausse des coûts d’emprunt serait nécessaire si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Parmi les valeurs les plus actives, Coty COTY.N a chuté de 11,2 % après que le propriétaire de CoverGirl a annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et s'est abstenu de publier ses perspectives annuelles .

Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies ont rebondi au lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Strategy MSTR.O , qui détient des bitcoins, a progressé de 10,4 % et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O a gagné 7,6 %.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a chuté de plus de 11 % au lendemain d’une hausse de près de 177 %.

Deere DE.N a progressé de 1,1 % après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année.