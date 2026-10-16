Les contrats à terme de Wall Street restent modérés alors que le secteur technologique vacille à nouveau ; Tesla en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,04%, le S&P 500 progresse de 0,04%, le Nasdaq recule de 0,28%

* Tesla et SpaceX en hausse après la présentation du Roadster redessiné

* Les valeurs des fabricants de puces et des entreprises de « néocloud » reculent à nouveau en pré-ouverture

(Mise à jour avec les cours)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée vendredi, les valeurs technologiques subissant de nouvelles pressions en raison des craintes d'un ralentissement du secteur de l'IA, même si la hausse de l'action Tesla et la baisse des cours du pétrole ont apporté un soutien.

Le constructeur de véhicules électriques TSLA.O a progressé de 3% en pré-ouverture après avoir dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

SPCX.O , la société d’Elon Musk spécialisée dans les technologies spatiales et les fusées, a gagné 1,2%.

Des signes d’inquiétude ont persisté dans le secteur de l’IA, puisque CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a reculé de 5,2% après le rebond de jeudi, en raison des inquiétudes persistantes concernant l’endettement de l’opérateur de centres de données.

D’autres entreprises du « néocloud », Nebius Group NBIS.O et Iren IREN.O , ont chacune reculé de plus de 2,8%, tandis que les fabricants de puces Micron Technology MU.O et Intel

INTC.O ont chuté respectivement de 2,6% et 1,4%.

Reuters a rapporté, citant des sources proches du dossier, que certains investisseurs actuels d’Anthropic et des investisseurs potentiels dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse envisagent une valorisation inférieure , dans un contexte d’inquiétudes plus générales concernant la flambée des coûts de financement de l’IA.

Les valeurs liées à l’IA se sont effondrées cette semaine, les investisseurs qui se sont rués sur des placements tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA craignant que les opérateurs de centres de données ne parviennent pas à devenir rentables à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter.

Certaines de ces actions ont fortement progressé cette année, contribuant à propulser les indices de référence S&P 500 et Nasdaq à des niveaux records pas plus tard que la semaine dernière.

“Lorsque vous avez ce discours incroyablement optimiste, associé à des résultats tout aussi optimistes, mais que le cours de l’action baisse, c’est le genre de signal technique qui vous indique qu’il y a trop de monde dans le marché”, a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Marlborough.

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a déclenché jeudi une rotation vers des secteurs défensifs tels que la santé, permettant aux principaux indices de clôturer en légère hausse.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à afficher des pertes hebdomadaires, la déroute des valeurs liées à l’IA, les résultats mitigés des grandes banques et les données sur l’inflation ayant pesé sur le moral des investisseurs tout au long de la semaine.

Le Dow Jones, en revanche, restait en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire.

À 7 h 51 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 20 points, soit 0,04%, les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 3,5 points, soit 0,04%, et les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 84 points, soit 0,28%.

La baisse de près de 1% des cours du pétrole a apporté un certain soutien, même si le Brent est resté au-dessus de la barre des 100 dollars le baril. O/R

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production, plus élevés que prévu, publiés cette semaine ont confirmé que les pressions sur les prix s’étendaient au-delà des produits énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a également souligné qu’une forte hausse des dépenses alimentait l’inflation. Il a toutefois déclaré que l’économie américaine restait résiliente et bénéficiait d’un boom des investissements alimenté par l’intelligence artificielle.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d'eux, l’assureur IARD Travelers TRV.N a chuté de 4% après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. Varonis Systems

VRNS.O a progressé de 2,6% après que Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, a accepté de racheter la société spécialisée dans la sécurité des données dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 6,3 milliards de dollars .