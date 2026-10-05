Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les valeurs technologiques marquent une pause

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,2 %, S&P 500 -0,18 %, Nasdaq -0,25 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé lundi, les valeurs technologiques s'étant éloignées de leurs plus hauts historiques , tandis que les investisseurs cherchaient de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole restant élevés.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pesé sur les échanges avant l’ouverture, le titre Intel INTC.O reculant de plus de 4 %, tandis que le titre Micron Technology MU.O baissait de 0,3 %. Le titre Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,5 %, après avoir atteint un plus haut historique vendredi.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a atteint de nouveaux sommets lors de la séance précédente après que des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu ont tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les opérateurs estiment désormais à 80 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l'outil CME FedWatch.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s’établissaient en fin de séance à 5,28 %, se maintenant près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, sur fond d’inquiétudes liées à la détérioration des finances publiques, à l’important volume d’émissions de dette et à la hausse des coûts de l’énergie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en légère hausse mais oscillaient près du seuil psychologique important des 100 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant les perturbations des infrastructures pétrolières dans le Golfe, dans le contexte de la guerre en cours entre les États-Unis et Israël, persistaient. O/R

Les investisseurs suivront attentivement les discours des principaux responsables des banques centrales mondiales , notamment celui du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller lors du Forum économique d’Istanbul cette semaine, à la recherche d’indices sur l’inflation et la politique monétaire.

À 6 h 20 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 101 points, soit 0,2 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 14,25 points, soit 0,18 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 78,25 points, soit 0,25 %.

La société de courtage Panmure Liberum a averti que le marché haussier des actions pourrait toucher à sa fin, prévoyant que le S&P 500 chutera de plus de 35 % d’ici fin 2027.

Parmi les autres titres, PTC PTC.O a bondi de 37 % en pré-ouverture après que le français Schneider Electric

SCHN.PA a accepté de racheter l’éditeur de logiciels dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire valorisant son capital à environ 22,6 milliards de dollars.

Cerebras Systems CBRS.O a progressé de 6,6 % après que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche" et que les deux entreprises étaient "profondément engagées à repousser les limites de la vitesse".