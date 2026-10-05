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La CGT veut "protéger le droit à manifester des lycéens", dit Sophie Binet
information fournie par AFP 05/10/2026 à 08:31

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La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 7 juillet 2026 à Carcassonne ( AFP / Loic VENANCE )

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 7 juillet 2026 à Carcassonne ( AFP / Loic VENANCE )

La CGT sera présente mardi dans les manifestations de lycéens dont elle veut "protéger le droit à manifester", a déclaré lundi sa secrétaire générale Sophie Binet sur TF1 tout en soulignant que "les violences desservent toujours les mobilisations".

"Les militantes et militants de la CGT seront là pour protéger les lycéennes et lycéens, parce que nous avons été scandalisés de ce que nous avons vu depuis dix jours et de cette répression inédite que le gouvernement a organisée", a affirmé la dirigeante syndicale.

"On n'envoie pas les policiers pour déloger des lycéens et des lycéennes qui expriment des revendications", a-t-elle ajouté.

"Les violences desservent toujours les mobilisations. Pourquoi? Parce qu'elles font diversion des revendications et du contenu de la mobilisation. On le voit aujourd'hui", a expliqué Sophie Binet, pour laquelle les conditions d'études des lycéens "ont rarement été aussi dégradées" tandis que "le nombre d'enseignants non remplacés a doublé ces dix dernières années. Le nombre d'élèves par classe n'a jamais été aussi élevé".

Lundi, les cours sont partiellement suspendus dans 400 à 500 établissements scolaires où "les conditions de sécurité" ne sont pas réunies, a détaillé dimanche le ministre de l'Education Edouard Geffray.

Parti mi-septembre de région parisienne, le mouvement s'est étendu et enflammé la semaine dernière, marquée par une multiplication d'incidents et d'affrontements avec les forces de l'ordre.

L'exécutif recense 5.000 interpellations, dont environ 85% de mineurs, 24 établissements "incendiés ou saccagés" et "78 personnels de l'Education nationale blessés", "généralement par des personnes extérieures" aux lycées concernés, a détaillé dimanche M. Geffray.

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