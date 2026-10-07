Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les taux et les prix du pétrole remontent ; les minutes de la Fed sous les projecteurs

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,34%, S&P -0,14%, Nasdaq -0,41%

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole ont de nouveau augmenté, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

L'indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, et l'indice de référence S&P 500 .SPX ont clôturé mardi à des niveaux records, l'optimisme lié à l'intelligence artificielle ayant propulsé les valeurs technologiques à la hausse et les investisseurs se préparant à une solide saison des résultats du troisième trimestre.

L’indice Dow Jones, qui regroupe les valeurs phares, reste quant à lui à environ 5% en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 5 août.

Mercredi, toutefois, le sentiment des investisseurs est devenu plus prudent , ces derniers ayant réévalué les perspectives concernant les taux d’intérêt et les coûts de l’énergie. Le Brent LCOc1 a repassé la barre psychologique des 100 dollars le baril , alors que les inquiétudes liées à l’approvisionnement au Moyen-Orient persistaient. O/R

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2002, à 5,70%, dans l'attente de la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle les responsables avaient relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Les opérateurs estiment désormais à 78% la probabilité que la banque centrale américaine maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient en baisse lors des échanges avant l’ouverture, Micron Technology

MU.O et Marvell Technology MRVL.O reculant respectivement de 2,2% et 1,2%.

L'action SpaceX SPCX.O a chuté de 2,1% après la publication d'un article du Financial Times indiquant que l'entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

L'action Intel INTC.O a progressé de 1,3% après la publication d’un article de Bloomberg News indiquant que le fabricant de puces continuerait à travailler sur le projet Terafab d’Elon Musk, dédié à la fabrication de puces.

À 6 h 02 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones ( YMcv1 ) reculaient de 178 points, soit 0,34%, et ceux sur le S&P 500 ( EScv1 ) de 11,25 points, soit 0,14%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 ( NQcv1 ) reculaient de 129,25 points, soit 0,41%.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine, et plusieurs grandes sociétés financières devraient publier leurs résultats mardi.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6% pour la période de juillet à septembre, tirée par une hausse attendue de 114,7% des bénéfices du secteur de l’énergie, suivie d’une progression estimée à 66,5% des résultats du secteur technologique.

Bien que cette croissance des bénéfices de 30% soit inférieure à celle du deuxième trimestre, au cours duquel les entreprises du S&P 500 avaient enregistré une hausse de 54% de leurs bénéfices, les investisseurs s’attendent à une saison largement positive, susceptible de soutenir des marchés boursiers à des niveaux records.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, Constellation Brands STZ.N a reculé de 4,5% après que le brasseur de la bière Corona a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle.