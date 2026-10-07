Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les rendements et le pétrole remontent ; le compte-rendu de la Fed sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,58 %, S&P -0,32 %, Nasdaq -0,7 %

* SpaceX recule après un article du Financial Times faisant état d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

* Constellation Brands recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge pour l'exercice

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout des commentaires d'analystes)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole remontaient à nouveau, incitant les investisseurs à la prudence dans l'attente du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, et l'indice de référence S&P 500 .SPX ont clôturé mardi à des niveaux records, l'optimisme lié à l'intelligence artificielle ayant propulsé les valeurs technologiques à la hausse et les investisseurs se préparant à une solide saison des résultats du troisième trimestre.

L’indice des valeurs vedettes du Dow .DJI reste quant à lui à environ 5 % en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 5 août.

Mercredi, toutefois, le sentiment des marchés est devenu plus prudent, les investisseurs réévaluant les perspectives concernant les taux d’intérêt et les coûts de l’énergie. Le Brent LCOc1 a repassé le seuil psychologique des 100 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient persistaient. O/R

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2002, s'établissant à 5,71 %, dans l’attente de la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle les responsables ont relevé les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.

« La dernière hausse des taux de la Fed ne devrait pas ralentir le développement rapide des infrastructures d’IA, où les investissements restent exceptionnellement soutenus », a déclaré Emin Hajiyev, économiste senior chargé de la recherche macroéconomique mondiale chez Insight Investment.

«Au contraire, le resserrement de la politique monétaire devrait plutôt peser sur les secteurs traditionnels de l’économie, qui montrent déjà des signes de sensibilité à la hausse des coûts d’emprunt.»

L’indice S&P 500 à pondération égale .SPXEW , quant à lui, se situe à plus de 5 % de ses plus hauts historiques, tandis que l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux d’intérêt, a perdu plus de 8 % par rapport à son plus haut historique.

Les opérateurs s’attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d’octobre, mais une hausse en décembre reste envisageable, selon l’outil CME FedWatch.

À 7 h 17 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 300 points, soit 0,58 %; ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 25,25 points, soit 0,32 %; et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 219,75 points, soit 0,7 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus fortes baisses lors des échanges avant l’ouverture. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a chuté de 3,1 %, tandis qu’AMD AMD.O , Broadcom AVGO.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé de 1,3 % à 2,1 %.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk ,a perdu 2,3 % après la publication d’un article du Financial Times indiquant que cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA , cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l’achat de puces Nvidia.

Constellation Brands STZ.N a chutéde 5,4 % après que le brasseur de la bière Corona a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle.

L’attention devrait désormais se porter sur les performances des entreprises américaines à l’approche de la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, plusieurs sociétés financières de premier plan devant publier leurs résultats mardi.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % pour la période de juillet à septembre, tirée par une hausse attendue de 114,7 % des bénéfices du secteur de l’énergie, suivie d’une progression estimée à 66,5 % des résultats du secteur technologique.

Bien que cette croissance des bénéfices de 30 % soit inférieure à celle du deuxième trimestre, au cours duquel les entreprises du S&P 500 avaient enregistré une hausse de 54 % de leurs bénéfices, les investisseurs s’attendent à une saison globalement positive, susceptible de soutenir des marchés boursiers à des niveaux records.

Parmi les mouvements liés aux résultats, le fournisseur d’infrastructures de centres de données pour l’IA Penguin Solutions PENG.O a bondi de 4,7 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes.