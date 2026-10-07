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Zone euro: Les ventes au détail rebondissent moins que prévu en août
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 14:27

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Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand

Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont rebondi légèrement moins que ​prévu sur un mois en ​août, selon ⁠les données publiées mardi ‌par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes ​au ‌détail dans les ⁠pays partageant l'euro ont augmenté de 0,1% en ⁠août sur ‌un mois, alors que ⁠les analystes interrogés ‌par Reuters tablaient ⁠sur une hausse de ⁠0,2%, après ‌une baisse de 0,6% ​en ‌juillet.

Sur un an, les ventes au détail ​ont augmenté de 0,8% en août, ⁠contre un consensus tablant sur +1,0% après +0,4% le mois précédent (révisé de +0,6%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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