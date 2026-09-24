Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que le prix du pétrole progresse en raison des incertitudes au Moyen-Orient ; tous les regards sont tournés vers les entretiens entre Trump et Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,29%, S&P -0,51%, Nasdaq -0,91%

* Les compagnies aériennes, les opérateurs de croisières et les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont entraîné la baisse des marchés avant l'ouverture

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année reste envisageable

* MGM Resorts recule après le retrait de l'offre de rachat par People, la société de Barry Diller

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire d'analyste)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les contrats à terme de Wall Street ont chuté jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient était loin d’être résolu et que les investisseurs faisaient également preuve de prudence à la veille d’un sommet très attendu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques lors de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine, ce qui a fait remonter le prix du Brent au-dessus des 100 dollars le baril. L’éventualité d’une interdiction des exportations américaines de diesel a renforcé la prudence des investisseurs.

Les actions des compagnies aériennes et des opérateurs de croisières, sensibles aux prix de l’énergie, ont légèrement reculé. JetBlue JBLU.O et American Airlines AAL.O , Norwegian Cruise NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont légèrement baissé lors des échanges avant l’ouverture du marché.

Le rendement de l’obligation d’État à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2004 , le marché anticipant la probabilité d’une guerre de longue durée et d’une hausse des coûts d’emprunt.

Les valeurs liées à l’IA, qui avaient propulsé le Nasdaq

.IXIC vers des sommets historiques en début de semaine, figuraient également parmi les plus fortes baisses. Meta

META.O et Nvidia NVDA.O ont respectivement reculé de 1,9% et 1%, tandis que Marvell MRVL.O et Intel INTC.O ont chacun chuté d’environ 3%.

L’attention devrait désormais se tourner vers le sommet, les investisseurs s’attendant à des discussions autour de la réglementation de l’IA, du conflit au Moyen-Orient et de Taïwan. Les dirigeants de General Motors GM.N , Meta, Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Tesla TSLA.O devraient également rencontrer Donald Trump et Xi Jinping.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a quant à lui déclaré mercredi que les deux superpuissances économiques avaient convenu de prolonger leur trêve jusqu’au 10 janvier prochain.

“Cette prolongation est plus courte que ce qu’avaient laissé entendre auparavant les responsables américains, mais elle offre davantage de temps pour parvenir éventuellement à un accord à plus long terme,” ont indiqué les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

À 7h32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 151 points, soit 0,29%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 40 points, soit 0,51%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 278,5 points, soit 0,91%.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , parfois qualifié de “baromètre de la peur” de Wall Street, a grimpé à 16,06 points, son plus haut niveau depuis une semaine.

La hausse des coûts de l’énergie et les données récentes suggérant une forte activité économique ont conduit les investisseurs à parier sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Ils estiment désormais à 71% la probabilité d’une hausse d’au moins 25 points de base le mois prochain — contre environ 50% il y a un jour —, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), a souligné ces anticipations. Il est raisonnable de penser que les taux pourraient devoir être relevés à nouveau cette année, a-t-il déclaré.

Un rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage est attendu dans le courant de la journée, ainsi que les déclarations d’autres responsables politiques, notamment Thomas Barkin, Beth Hammack et Anna Paulson.

Cette semaine, l’attention s’est également portée sur Meta après que son assistant IA grand public, Muse, a divisé Wall Street entre gagnants et perdants . Le géant des réseaux sociaux a lancé mercredi Meta Charm, un petit gadget portable permettant d’utiliser Muse.

Parmi les titres en mouvement avant l’ouverture, on notait MGM Resorts MGM.N , qui a chuté de 9,3% après que People Inc

PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré sa proposition d’achat de l’opérateur de casinos.

Knife River KNF.N a progressé de 5% après que l’investisseur activiste Starboard a annoncé avoir pris une participation significative et comptait pousser le fournisseur de matériaux de construction et de services de sous-traitance à améliorer ses marges ou à envisager une cession.

Darden Restaurants DRI.N a chuté de 5,5% après que la société mère d’Olive Garden a manqué les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.